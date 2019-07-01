В минувшую субботу литовские и польские парламентарии обсудили, как странам региона следует отреагировать на решение вернуть Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Edmundas Jakilaitis ir Viktoras Pranckietis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"С председателем Сената мы говорили о том, что необходимо рассмотреть этот вопрос, и, вероятно, подобная инициатива появится в Варшаве, и мы пригласим все страны, которые согласны с тем, что Украина оккупирована, и которые обеспокоены возвращением России", - заявил в воскресенье BNS спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис.

Статьи по теме:
Кто из "группы семи" покинул Страсбург  (20)
Смена курса или двойная игра: почему депутат от ИАПЛ-СХС выступила против России в ПАСЕ  (46)

"Думаю, что этот процесс продолжится, и некоторые результаты мы сможем увидеть в конце лета", - добавил он.

Станислав Карчевски, председатель Сената Польши, заявил, что страны региона "взволнованы этой ситуацией" и должны принять общее мнение о возвращении России.

В.Пранцкетис утверждал, что политики рассмотрят различные возможные сценарии, в том числе приостановку своего членства в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Но это не должно быть импровизированным решением, оно должно быть рассмотрено, должны быть подготовлены вопросы, обсуждены, а затем приняты решения", - сказал спикер Сейма.

На этой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась разрешить российским законодателям вернуться в эту правозащитную организацию. Право голоса у России было отозвано пять лет назад из-за аннексии Крыма Украиной.

Однако многие страны Центральной и Восточной Европы говорят, что дружественный Москве шаг направляет миру неверный сигнал, потому что Россия не сделала ничего, чтобы заслужить снятие санкций.

После решения о возвращении России представители Литвы и шести других стран покинули зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Статьи по теме:

ПАСЕ приняло резолюцию по убийству Немцова, российская делегация отказалась голосовать (7)

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета...

Константин Эггерт. Как ПАСЕ сделала большой подарок Путину Специально для DELFI (343)

Это была отличная неделя для Владимира Путина ....

Глава МИД Украины: доверия к этой Ассамблее у нас больше нет (31)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин...

Политика

Парламентарии Литвы и Польши обдумывают, как реагировать на возвращение России в ПАСЕ (17)

В минувшую субботу литовские и польские парламентарии...

Литовские политики в Польше отметили 450-летие Люблинской унии (1)

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис и восемь...

Переговоры по коалиции переходят в правительство: обсуждают финансовые возможности

Ведущие переговоры о правящей коалиции представители...

Кто из "группы семи" покинул Страсбург (20)

Возвращение российской делегации в Парламентскую...

Europos Taryba Rita Tamašunienė Tomas Janeliūnas Marius Laurinavičius

Смена курса или двойная игра: почему депутат от ИАПЛ-СХС выступила против России в ПАСЕ (46)

Возвращение российской делегации в Парламентскую...

TOP новостей

Литовец вернулся в Литву из Швеции: уже на третий день получил несколько предложений (89)

По данным Департамента статистики Литвы , в 2018 году из...

Перед открытием Островецкой АЭС Вильнюс готовится к потенциальным угрозам (19)

С приближением открытия в Беларуси Островецкой АЭС,...

Europos Taryba Rita Tamašunienė Tomas Janeliūnas Marius Laurinavičius

Смена курса или двойная игра: почему депутат от ИАПЛ-СХС выступила против России в ПАСЕ (46)

Возвращение российской делегации в Парламентскую...

Кто из "группы семи" покинул Страсбург (20)

Возвращение российской делегации в Парламентскую...

Парламентарии Литвы и Польши обдумывают, как реагировать на возвращение России в ПАСЕ (17)

В минувшую субботу литовские и польские парламентарии...