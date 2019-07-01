"С председателем Сената мы говорили о том, что необходимо рассмотреть этот вопрос, и, вероятно, подобная инициатива появится в Варшаве, и мы пригласим все страны, которые согласны с тем, что Украина оккупирована, и которые обеспокоены возвращением России", - заявил в воскресенье BNS спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис.

"Думаю, что этот процесс продолжится, и некоторые результаты мы сможем увидеть в конце лета", - добавил он.

Станислав Карчевски, председатель Сената Польши, заявил, что страны региона "взволнованы этой ситуацией" и должны принять общее мнение о возвращении России.

В.Пранцкетис утверждал, что политики рассмотрят различные возможные сценарии, в том числе приостановку своего членства в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Но это не должно быть импровизированным решением, оно должно быть рассмотрено, должны быть подготовлены вопросы, обсуждены, а затем приняты решения", - сказал спикер Сейма.

На этой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась разрешить российским законодателям вернуться в эту правозащитную организацию. Право голоса у России было отозвано пять лет назад из-за аннексии Крыма Украиной.

Однако многие страны Центральной и Восточной Европы говорят, что дружественный Москве шаг направляет миру неверный сигнал, потому что Россия не сделала ничего, чтобы заслужить снятие санкций.

После решения о возвращении России представители Литвы и шести других стран покинули зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы.