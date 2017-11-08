"Мы неприятно удивлены и даже шокированы ультимативными заявлениями правительства с угрозами заблокировать сближение Украины с ЕС или НАТО, если Украина не изменит по пожеланию Венгрии свой новый Закон об образовании, в котором оговорена и специфика просвещения лиц, относящихся к национальным меньшинствам", - говорится в образовании.
Инициированное экс-премьером консерватором Андрюсом Кубилюсом обращение подписали 37 членов Сейма, в том числе представляющие Социал-демократическую рабочую фракцию глава парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас и глава Комитета по иностранным делам Юозас Бернатонис, представители консерваторов, социал-демократов, либералов, "крестьян" и Смешанной группы депутатов.
Будапешт заявил, что будет блокировать все решения ЕС, связанные с дальнейшей интеграцией Сообщества и Киева из-за принятых в Украине поправок к Закону об образовании, в соответствии с которыми с 2020 года преподавание всех предметов в школах страны будет вестись только на украинском языке.
"Мы понимаем, что вопросы образования национальных меньшинств, их интеграции в жизнь государства всегда особенно болезненны и должны решаться путем конструктивного диалога. Мы видим усилия Украины именно так решать эти важные проблемы", - говорится в обращении.
В нем говорится, что внимание соседних с Украиной страны к украинскому Закону о просвещении не удивляет, однако удивляют "выдвигаемые властями Венгрии ультиматумы Украине с угрозами стране геополитическими последствиями, с угрозами тем, что Венгрия будет блокировать усилия Украины по интеграции в ЕС".
"Такие ультиматумы категорически неприемлемы, совершенно не европейские и тем более непонятные, когда это исходит от одного из государств Центральной Европы. Мы все хорошо знаем, насколько для нам, государств Центральной Европы и Балтии, геополитически была важна наша собственная интеграция в ЕС", - говорится в обращении.
В нем также поднимается вопрос, "действительно ли Венгрия готова добиваться в Украине таких целей, которые совпадают с целями (российского президента Владимира - ред.) Путина".
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