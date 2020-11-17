Парламент должен был принять решение по следующим кандидатам: от консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене и Паулюса Саударгаса, Партии свободы Витаутаса Миталаса и "крестьян" Аушрине Норкене.
После тайного голосования выяснилось, что парламент утвердил лишь 3 кандидатуры. Норкене не набрала необходимого количества голосов. За нее голосовали 57 депутатов, против – 47, воздержались 29.
За Моркунайте-Микуленене голосовали 97 депутатов, против – 26, взодержались 9. За Саударгаса - 117, против 11, воздержались 9.
За Миталаса проголосовали 78 депутатов, против 43, воздержались 11.
Из-за угрозы коронавируса фракции голосовали по отдельности, депутатов призывали соблюдать дистанцию.
Желающие могли наблюдать за дискуссией из своих кабинетов.
На вечернем заседании во время тайного голосования на этот пост был назначен социал-демократ Юлюс Сабатаускас - за него проголосовали 77 депутатов, 31 – был против, 11 воздержались, еще два бюллетеня признали недействительными.
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