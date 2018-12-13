Парламент Литвы 13 декабря в порядке особой срочности принял поправки об оплате труда учителей, предложенные президентом Далей Грибаускайте.
Kęstutis Juknis, Eugenijus Jovaiša, Dalia Grybauskaitė, Andrius Navickas, Tomas Daukantas, Rūta Krasauskienė
© DELFI / Kiril Čachovskij

За поправки проголосовали 64 депутата, против никто не голосовал, еще 11 депутатов воздержались.

Выдвинутые президентом поправки к законам предлагают более простую структуру штатной оплаты труда, согласно которой устанавливаются две категории учителей – одна, связана с уроками и подготовкой к ним, другая – с классным руководством, деятельностью среди школьной общественности, профессиональным ростом учителя.

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Президент в порядке особой срочности выдвигает поправки об оплате труда учителей  (8)

В пресс-релизе администрации президента сказано, что эти поправки создадут условия для более простого применения штатной оплаты, "не позволят манипулировать зарплатой учителей и сократят разрыв между школами разного уровня". Согласно поправкам, министерство образования и науки должно будет утвердить правила составления рабочих графиков.

"Поправки президента, предназначены для исправления ошибок в принятой в спешке новой системе оплаты труда (...)", – сказал депутат Гинтарас Степонавичюс.

По его словам, плохо, что поправки начнут действовать только с сентября 2019 года.

"Еще 5 месяцев учителя будут жить по принятому порядку", – напомнил Степонавичюс.

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