10 октября в первом чтении за этот закон проголосовали 63 депутата, против – 5, 14 воздержались.
Член Литовского союза крестьян и зеленых Робертас Шаркницкас во время дискуссии сказал, что объект этого закона - семья, несмотря на то, что в Литве понятие семьи до сих пор не охарактеризовано на законодательном уровне. До сих пор точно неясно, что считается семьей.
"В Европе этому вопросу посвящают целые конференции, с юридической стороны есть много недочетов, до сих пор нет единого мнения. Проект этого закона - едва ли не конституционное принципиальное изменение, он говорит о направлениях. Но эти направления, я боюсь, могут определить характеристику семьи. Я не хочу, чтобы за бортом оставались одинокие люди, холостяки", – сказал Шаркницкас.
Депутат также обратил внимание на замечания парламентского Департамента права, что установки закона носят декларационный характер, неясно, можно ли его воплотить в жизнь.
Соцдем Альгирдас Сисас, прочитав закон, напомнил слова Остапа Бендера: "Не учите меня жить, лучше помогите материально".
"Семья наверное не Святым Духом питается. У меня есть вопрос, если примут этот закон и вдруг придет кризис - зарплаты и пенсии будем сокращать только не членам семей? А детские деньги или пособия по безработице - холостякам, членам семье не будем снижать? Так мы можем нарушить принцип равноправия. В этом законе много тумана, мало конкретных вещей", - сказал соцдем.
Он критиковал и установку закона, в соответствии с которой мэрии должны установить приоритеты укрепления семей - ведь сейчас именно мэрии и решают вопросы социальных выплат, компенсаций, материальной помощи.
По словам Сисаса, все, что предложено в этом законе, можно найти в других законах.
"Я бы хотел, чтобы, не принимая такие законы, а принимая конкретные решения, мы не забывали бы, что семья существует, у нее есть интересы, дети, хобби, желания, чтобы они могли это реализовать. Этот закон реализации не поможет", - сказал соцдем.
Один из инициаторов закона консерватор Римантас-Йонас Дагис акцентировал демографические проблемы.
"Из-за старения численность населения снизилась почти на 250 000 человек, еще планируют утрату 0,5 млн., и все время слышатся одни и те же разговоры – мы всего добьемся с помощью отдельных законов. Это последствия таких разговоров", - сказал Дагис.
Он заметил, что в законе говорится о том, что должно делать государство, чтобы связи в семье стали крепче, но о характеристике семьи речь не идет.
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