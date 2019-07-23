Полторы недели назад, когда присягнул новый президент, правительство вернуло ему полномочия, а кандидатура премьера была вынесена на рассмотрение парламента.
За Сквернялиса проголосовали 83 депутата, "против" был один политик. Еще 30 членов сейма воздержались.
После голосования в сейме премьер с президентом должны будут окончательно согласовать состав правительства.
Во вторник Сквернялис заявил, что в обновленном кабинете точно сменятся как минимум три министра, портфели которых были отданы партнерам по коалиции – транспорта, сельского хозяйства и внутренних дел.
Сначала глава Кабмина обещал, что после проигранных им президентских выборов уйдет в отставку, однако потом передумал и решил остаться на посту.
В начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "крестьяне"), Литовская социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и "Порядок и справедливость".
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