Полторы недели назад, когда присягнул новый президент, правительство вернуло ему полномочия, а кандидатура премьера была вынесена на рассмотрение парламента.

За Сквернялиса проголосовали 83 депутата, "против" был один политик. Еще 30 членов сейма воздержались.

После голосования в сейме премьер с президентом должны будут окончательно согласовать состав правительства.

Во вторник Сквернялис заявил, что в обновленном кабинете точно сменятся как минимум три министра, портфели которых были отданы партнерам по коалиции – транспорта, сельского хозяйства и внутренних дел.

Сначала глава Кабмина обещал, что после проигранных им президентских выборов уйдет в отставку, однако потом передумал и решил остаться на посту.

В начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "крестьяне"), Литовская социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и "Порядок и справедливость".