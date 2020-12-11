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Парламент Литвы в пятницу утвердил программу нового, 18-го правительства страны.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

За нее проголосовали 78 членов сейма, против было 30, 20 парламентариев воздержались.

После утверждения программы и присяги министров новое правительство получит полномочия.

Правительство под руководством Ингриды Шимоните сформировали право-центристские политические силы: Союз Отечества -Христианские демократы Литвы, Движение либералов и Партия свободы.

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Назначенный премьер сказала, что правительство не будет совершать революций, а будет стремиться к дискуссиям и решениям, основанным на знаниях. Она обещала, что в начале срока полномочий инициирует национальное соглашение в сфере образования.

Новая власть обещает модернизировать экономику, уменьшать социальное отчуждение, улучшать доступность социальных услуг, уделять больше внимания одиноким пенсионерам и матерям.

Сразу после получения полномочий премьер также обещает незамедлительно пригласить экспертов для обсуждения более строгого карантина для взятия под контроль распространения коронавируса.

Правительство исключительно тем, что оно будет практически сбалансированным с точки зрения равенства полов: из пятнадцати членов правительства восемь - мужчины и семь - женщины. В завершающем работу правительстве была только одна женщина.

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