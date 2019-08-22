За это решение проголосовало 89 членов Сейма, против было десять, шесть политиков воздержались.

В. Синкявичюса в еврокомиссары делегирует правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ). Его кандидатуру утвердили правительство и президент Гитанас Науседа.

"Я хочу быть кандидатом всей Литвы. Это важно для меня как для политика, человека, а, главное, представителя поколения независимой Литвы", – сказал на заседании Сейма В. Синкявичюс.

Представитель "крестьян" Стасис Туменас призвал парламентариев поддержать кандидатуру: "В. Синкявичюс по своей компетентности, прорывной работе, инновативным решениям уже показал, что готов работать не только для Литовского государства благосостояния, но и для всей Европы".

В. Синкявичюса поддержала и часть представителей оппозиции.

"Сегодня было бы хорошо, чтобы наши внутренние разборки и белье не экспонировались во всей Европе", – сказал консерватор Миколас Маяускас.

Против кандидатуры голосовали оппозиционные социал-демократы.

Член Сейма Альгирдас Сисас сказал, что В. Синкявичюс является "продуктом внутренней борьбы" своей партии, "который сейчас пытается и будет пытаться репрезентировать Литву".

Глава Социал-демократической фракции Юлюс Сабатаускас утверждал, что кандидату не хватает базовых знаний о процессах в Евросоюзе, кроме того, его взгляды непоследовательны.

"Мы убедились, что взглядов у него нет или эти взгляды такие плавающие, как сама его фракция", – сказал политик.

28-летний В. Синкявичюс находится на посту министра с 2017 года, он работал в государственных компаниях "Аэропорты Литвы", "Почта Литвы", в учреждении Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литве"), а также участвовал в программе "Создавай для Литвы".

В.Синкявичюс также работал в вашингтонском Центре анализа европейской политики (CEPA) и стажировался в посольстве Литвы в США.

Европейская комиссия в новом составе формируется после прошедших в Европе выборов в мае и начнёт работу в ноябре.

В состав уходящей Еврокомиссии входит комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов Витянис Повилас Андрюкайтис.