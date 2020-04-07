Парламент Литвы уполномочил правительство регулировать цены

В пояснении к закону сказано, что такие меры будут предприняты только в крайнем случае, если при наблюдении за рынком будут установлены случаи злоупотребления со стороны хозсубъектов и у государстве не будет иной возможности обеспечить стабильность цен, вместе с тем – удовлетворение защиты граждан и их интересов.
Как раньше писал BNS, в соответствии с поправками, правительственная комиссия по экстремальным ситуациям подготовит список товаров и услуг, а за ценами и доступностью будет следить Государственная служба по защите прав потребителей.
Правда, такой порядок не одобрял президент Гитанас Науседа.
"Если мы беремся замораживать цены или их регулировать, жди - эти продукты исчезнут с прилавков", – сказал Науседа.
Это предложение также критиковали представители Центробанка Литвы и Антимонопольной службы.
Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что регулирование цен может привести к исчезновению товаров с прилавков, а это вызовет панику среди людей. По его словам, нельзя также регулировать цены на импортируемые товары.
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