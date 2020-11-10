Ранее вице-спикер Рима Башкене говорил, что последнее заседание может состояться 11 ноября. Основным аргументом было то, что не все работы доделаны, одна из них - обращение в Конституционный суд в связи с нарушениями закона о парламентских выборах.
"Предлагаю поправить график так, чтобы сессия завершилась сегодня.(...) Если будет созвано внеочередное заседание, то следует объявить внеочередную сессию", – сказал спикер Викторас Пранцкетис.
Вице-спикер Ирена Дегутене также считает, что во вторник парламент должен завершить свою работу. "Если будут собраны подписи в пользу внеочередного заседания, могу гарантировать, что придет столько депутатов, сколько подпишется, остальные не придут", – сказала она.
Парламент намерен завершить свою работу, однако на среду запланированы заседания нескольких комитетов. Кроме того, "крестьяне" на заседании старост информировали, что собраны 49 подписей в связи с проведением внеочередного заседания. Пока судьба этого заседания неясна. Вопрос завершения срока полномочий, вероятно, обсудят и в начале пленарного заседания во вторник.
В пятницу, 13 ноября, на заседание соберутся депутаты нового 13-го парламента.
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