За поправку к Конституции 20 сентября в первом чтении проголосовали 63 депутата, против - 21, 16 - воздержались.

На следующем этапе голосования для принятия поправки потребуется не меньше 94 голосов.

"Я думаю, если так можно выразиться, Паксас наказание уже отбыл. Прошло 10 лет, пусть выбор делают избиратели", – сказал депутат Наглис Путейкис.

Подготовленный правящими проект позволит Паксасу участвовать и в парламентских, и в президентских выборах. Согласно поправке, Паксас сможет участвовать в выборах, когда пройдет 10 лет с момента импичмента.

Оппозиция предлагала проект, который разрешил бы лицам, смещенным с занимаемых постов путем импичмента, участвовать только в парламентских выборах и только на должность депутата. Эти поправки вернули на доработку.

Паксас не может участвовать в парламентских и президентских выборах с 2004 года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2011 году решил, что пожизненный запрет баллотироваться на выборах является непропорциональным.

Конституционный Суд (КС) Литвы пояснил, что лицо, лишившееся поста в результате импичмента, пожизненно не может занимать должности, связанные с дачей конституционной присяги.

Поскольку Литва никак не могла принять поправки к Конституции, которые бы отрыли Паксасу путь к участию в выборах, Кабинет министров Совета Европы, осуществляющий наблюдение за выполнением решений ЕСПЧ, применил в отношении Литвы так называемую процедуру усиленного мониторинга.

Три года назад парламент пытался принять соответствующие поправки к Конституции, но тогда не хватило голосов в их поддержку. Эти поправки позволили бы Паксасу баллотироваться и на парламентских, и на президентских выборах.

Для внесения изменений в Конституцию требуется, чтобы за принятие поправок проголосовали бы минимум 94 депутата. По поправкам должно состояться два голосования с перерывом в три месяца.

Паксас был отстранен от президентской должности в апреле 2004 года в порядке импичмента. КС признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда в порядке исключения предоставил литовское гражданство своему финансовому спонсору Юрию Борисову.