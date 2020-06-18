Парламент Литвы осудил попытки России переписать историю

За резолюцию против попыток Думы "переписать историю и оспорить основы современной цивилизации и международного права" проголосовали все 106 присутствовавших на заседании депутатов.
Так парламент Литвы оценил попытку российской Думы отозвать решение, которым 30 лет назад в России был осужден пакт Молотова-Риббентропа.
Один из инициаторов резолюции Эмануэлис Зингерис сказал, что этот шаг российской Думы показывает "печальный и невероятный конец демократии в РФ".
В резолюции отмечается, что попытка отозвать решение по пакту Молотова-Риббентропа "реабилитировала бы не только советский, но и нацистский тоталитарный режим, отрицала бы их преступления".
В резолюции парламент указал, что такие действия России осуждает и оценивает как покушение на основы современной цивилизации и международного права.
"Такими систематическими действиями исторического ревизионизма Дума хочет оправдать нынешнюю агрессивную политику России и агрессию в отношении соседних стран, оспорить государственность соседних стран, опираясь на концепции "ближнего зарубежья", "русского мира" и "защиты соотечественников", – сказано в документе.
На рассмотрение в Госдуму РФ был вынесен законопроект, который в случае принятия признает не действующим на территории России постановление съезда народных депутатов СССР, осудившего в 1989 году пакт Молотова—Риббентропа, подписанный в августе 1939 года перед нападением немецко-фашистских войск на Польшу и началом Второй мировой войны.
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