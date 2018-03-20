В первом чтении за досрочные выборы проголосовали 52 депутата, 57 были против, еще 11 воздержались. Депутаты отклонили проект, решив, что его даже не стоит дорабатывать.

В проекте постановления сказано, что "лидеры парламентского большинства организовали незаконный контроль тайного голосования, нарушив таким образом право на тайное голосование и принцип свободы депутатского мандата, поэтому утратили конституционное право представлять интересы народа".

Инициативу представили лидеры всех оппозиционных фракций и поддержали 49 депутатов, среди них и трое "крестьян".

В соответствии с Конституцией, досрочные выборы могут проводиться по решению парламента, если его поддержит не меньше 3/5 депутатов (85 из 141). По этому вопросу парламент голосует открыто. В первом чтении проект принимается большинством голосов.

Представивший проект лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что пытаются представить этот вопрос так, будто это нужно лишь оппозиции, но на деле это важный для общества вопрос.

Он подчеркнул, что в парламенте уже в течение некоторого времени нет большинства, правящие работают в меньшинстве.

"Работа в меньшинстве - это поиск компромиссов. Оппозиция не раз предлагала - давайте договариваться. Пока нас не слышали. И сейчас мы должны сказать, и это должны в первую очередь сделать "крестьяне" - в парламенте надо договариваться, искать компромисс. Иначе парламент будет погрязать в болото скандалов", - сказал он.

Ландсбергис заметил, что одобрение проекта в первом чтении - это путь в сторону договоренности.

"Тогда на следующей стадии можно отказаться от идеи досрочных выборов. Если ее отклонить сегодня, я боюсь, что не будет поиска компромисса, и позитивные сигналы останутся на бумаге", - сказал лидер консерваторов.

Идею досрочных выборов в Сейм оппозиция выдвинула после того, как в парламенте не хватило голосов, чтобы лишить мандата парламентария Миндаугаса Бастиса. Конституционный суд объявил, что он нарушил присягу, скрыв связи с бывшим сотрудником КГБ.

Проект постановления о досрочных выборах подготовили руководители всех оппозиционных фракций, его поддержали своими подписями 49 парламентариев, в том числе и три представителя правящих "аграриев".

По Конституции, досрочные выборы в Сейм могут быть объявлены постановлением парламента, которое принято большинством голосов, но не менее трех пятых всего состава парламента, то есть не меньше, чем 85 голосами из 141.