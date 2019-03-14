Документ был принят единогласно, 92-мя голосами "за".
Решение было принято на фоне проходящего визита в Вильнюс спикера парламента этой страны Талата Джафери.
Сегодня он лично поблагодарил Литву за многолетнюю поддержку и гарантировал, что его страна делает все, чтобы реализовать реформы.
"Этот процесс не прост, однако мы видим перед собой ясную цель и знаем, чего хотим добиться – мы хотим реализовать уже утвержденную стратегическую цель стать полноценными членами НАТО и Евросоюза. Это означает, что стремимся создать настоящее демократическое государство с верховенством закона, где ведомства действуют, служа гражданам", – сказал Т. Джафери.
Он выразил надежду на то, что до конца этого года все страны НАТО ратифицируют протокол о вступлении Северной Македонии в альянс.
"Греция первой ратифицировала протокол, это проложило путь для всех других парламентов", – сказал гость.
Этот протокол был подписан в Брюсселе 6 февраля. Все страны альянса еще должны его ратифицировать, что создаст правовые предпосылки для членства.
В пояснительном письме МИД к проекту говорится, что Македония до сих пор активно вносила вклад в осуществляемые НАТО операции и миссии, например, в Афганистане, Косове, проводила в жизнь важные реформы в сфере обороны и безопасности.
Министерство выражает надежду на то, что став 30-ым членом НАТО, Македония будет способствовать обеспечению стабильности и безопасности на Балканах.
С 1995 года Македония была партнером НАТО, участвовала в программе "Партнерство во имя мира"; с 1999 года участвовала в плане действий по членству. В июле 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе Македонию пригласили начать переговоры о присоединении к Североатлантическому договору.
Северная Македония благодарна Литве: после вступления в НАТО Балканы будут более безопасны (5)
В четверг находящийся с визитом в Вильнюсе спикер...
Парламент Литвы одобрил вступление Северной Македонии в НАТО
В четверг Cейм Литвы ратифицировал протокол...
Глава МИД: позиция Литвы по БелАЭС не меняется (82)
Руководитель министерства иностранных дел ( МИД ) Литвы...
Посол Литвы в Минске передал письмо премьера по БелАЭС (7)
В четверг посол Литвы в Минске передал Республике...
Сквернялис о своих мотивах: в Ирландии я услышал такие истории, что в них даже сложно поверить (6)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который стал...
TOP новостей
Глава МИД: позиция Литвы по БелАЭС не меняется (82)
Руководитель министерства иностранных дел ( МИД ) Литвы...
Ребенка до 6 лет предлагают оставлять со старшими детьми не больше чем на 15 минут (5)
В Литве предлагают не считать не присмотром за...
Премьер Литвы: оснований для "перезагрузки" отношений с Россией пока нет (206)
Литве следует ответственно относиться к своим...
Зарплату больше 3000 евро в октябре прошлого года получали 15 400 жителей Литвы почти 11% получали минимум и меньше (9)
Зарплату выше 3000 евро в октябре прошлого года получал...
"Мы строим БелАЭС для себя": Минск не увидел смысла в предложении премьера Литвы (37)
Минэнерго Беларуси не видит смысла в предложении...