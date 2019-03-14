Парламент Литвы одобрил вступление Северной Македонии в НАТО

В четверг Cейм Литвы ратифицировал протокол Североатлантического договора о вступлении Северной Македонии в НАТО.
Šiaurės Makedonijos kariai
© Reuters / Scanpix

Документ был принят единогласно, 92-мя голосами "за".

Решение было принято на фоне проходящего визита в Вильнюс спикера парламента этой страны Талата Джафери.

Сегодня он лично поблагодарил Литву за многолетнюю поддержку и гарантировал, что его страна делает все, чтобы реализовать реформы.

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"Этот процесс не прост, однако мы видим перед собой ясную цель и знаем, чего хотим добиться – мы хотим реализовать уже утвержденную стратегическую цель стать полноценными членами НАТО и Евросоюза. Это означает, что стремимся создать настоящее демократическое государство с верховенством закона, где ведомства действуют, служа гражданам", – сказал Т. Джафери.

Он выразил надежду на то, что до конца этого года все страны НАТО ратифицируют протокол о вступлении Северной Македонии в альянс.

"Греция первой ратифицировала протокол, это проложило путь для всех других парламентов", – сказал гость.

Этот протокол был подписан в Брюсселе 6 февраля. Все страны альянса еще должны его ратифицировать, что создаст правовые предпосылки для членства.

В пояснительном письме МИД к проекту говорится, что Македония до сих пор активно вносила вклад в осуществляемые НАТО операции и миссии, например, в Афганистане, Косове, проводила в жизнь важные реформы в сфере обороны и безопасности.

Министерство выражает надежду на то, что став 30-ым членом НАТО, Македония будет способствовать обеспечению стабильности и безопасности на Балканах.

С 1995 года Македония была партнером НАТО, участвовала в программе "Партнерство во имя мира"; с 1999 года участвовала в плане действий по членству. В июле 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе Македонию пригласили начать переговоры о присоединении к Североатлантическому договору.

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