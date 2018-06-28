Паневежис временно возглавит Варна

Горсовет в четверг на заседании постановил, что представляющий общественный комитет "Для нас важно" вице-мэр будет исполнять обязанности мэра до 20 сентября.

Постоянному мэру Паневежиса Ритису Миколасу Рачкаускасу на прошлой неделе были предъявлены подозрения в злоупотреблениях служебным положением и торговлей влиянием, он отстранен от занимаемой должности на три месяца.