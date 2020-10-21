"Я голосовал за Литву благосостояния. Все кандидаты, очевидно, предлагают Литву благосостояния, только по-разному его понимают. К сожалению, выбора в моем понимании сегодня у меня не было, поэтому я выбрал наименьшее из зол", – сказал журналистам Г. Палуцкас.
Он голосовал в столичном Шешкинско-Шнипишском округе, где во второй тур прошли консерватор Миндаугас Линге и кандидат Партии свободы Моргана Даниэле.
"Один из кандидатов мне немного более знаком, и я искреннее верю, что те ценности, которые он излагал во время предвыборной кампании, он и попытается реализовать", – сказал социал-демократ, добавив, что этот кандидат в социально-экономических вопросах более умерен, что важно для социал-демократов.
Г. Палуцкас пришел на голосование с красной защитной маской с символикой утянского баскетбольного клуба Juventus – сам Г. Палуцкас прошел во второй тур в Утянском одномандатном округе. Здесь его соперником является консерватор Эдмундас Пупинис, набравший в первом туре 29,46% голосов, против 19,99%, собранных Г. Палуцкасом.
Во втором туре за мандаты членов Сейма борются 12 социал-демократов.
"12 из 12 было бы самым лучшим результатом", – сказал он, отметив, что социал-демократы не примут участие в формировании право-центристской коалиции, однако он не уверен и в коалиции с правящими сейчас "аграриями".
Он убежден, что преимущество на этих выборах получат консерваторы и другие партии, потенциально присоединяющиеся к право-центристской коалиции.
В первом туре социал-демократы обеспечили себе восемь мест в Сейме по результатам выборов в многомандатном округе.
Второй тур выборов в Сейм состоится 25 октября.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы приняло новые правила: регистрация участников мероприятий и удаленка вместо каникул
В среду правительство Литвы приняло новые правила и...
Прогноз относительно коронавируса в Литве: 2-4 недели могут стать критическими Верига просит без надобности не выходить из дома (44)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис еще в...
Калькулятор зарплат: как в следующем году изменится ваша зарплата (18)
Эхо налоговой реформы, которую назвали "миллиардом...
В Литве установлен еще один антирекорд и две смерти (42)
За минувшие сутки в Литве установили 311 новых случаев...
Александр Добровольский: Будущее нельзя предотвращать бесконечно, хотя Лукашенко довольно долго удавалось Интервью с политическим советником Светланы Тихановской (108)
"Мы понимаем, что у Лукашенко нет шансов, его время...