"Более-менее все уже ясно – предстоящие четыре года будет власть правых, социал-демократы, похоже, остаются в оппозиции со своей твердой избирательной программой, у нас будет фракция, с которой мы эту программу сможем активно и аккуратно реализовать на основании ценностей", – заявил лидер социал-демократов на пресс-конференции в понедельник.
Результаты выборов он оценил как "половинчатые".
"После определенного эмоционального спада во втором туре мы сплотились, и нам удалось добиться того, чего удалось", – сказал он.
Литовская социал-демократическая партия, которая до сих пор работала в оппозиции, получила на выборах 13 мандатов.
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