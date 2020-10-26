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Лидер Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас считает, что в предстоящие четыре года партия будет работать в оппозиции.
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Более-менее все уже ясно – предстоящие четыре года будет власть правых, социал-демократы, похоже, остаются в оппозиции со своей твердой избирательной программой, у нас будет фракция, с которой мы эту программу сможем активно и аккуратно реализовать на основании ценностей", – заявил лидер социал-демократов на пресс-конференции в понедельник.

Результаты выборов он оценил как "половинчатые".

"После определенного эмоционального спада во втором туре мы сплотились, и нам удалось добиться того, чего удалось", – сказал он.

Литовская социал-демократическая партия, которая до сих пор работала в оппозиции, получила на выборах 13 мандатов.

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