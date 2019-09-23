По его словам, люди не видели большого смысла в этих выборах.
"Главная причина (поражения - BNS) состоит в том, что люди не видели большого смысла в этих выборах. Вот потому и активность такая - 15% во втором туре", - сказал он агентству BNS в воскресенье.
По словам Палуцкаса, низкая активность избирателей была ему во вред.
"Обычно бывает, чем активность выше, тем лучше нам. Чем ниже явка избирателей, тем большее влияние на окончательный исход выборов имеют верные сторонники консерваторов", - заявил председатель социал-демократов.
Г.Палуцкас утверждает, что, если в партии потребуют, он готов проверить доверие к себе.
"Если от кого-то поступит такое требование, то можем и проверить. Но пока наоборот, мы видим только мобилизацию, совместную работу и доверие друг к другу", - сказал он.
После подсчёта голосов во всех 16 избирательных участках выяснилось, что за кандидата от консерваторов Пауле Кузмицкене проголосовали 2803 (52,03%) избирателей, а за Палуцкаса - 2531, или 46,98%.
Активность избирателей по Жирмунайскому одномандатному округу составила 15,34%.
Выборы члена Сейма Литвы в этом округе потребовались потому, что Аушра Мальдейкене отказалась от мандата депутата после того, как в этом году была избрана в Европейский парламент.
В воскресенье в Жемгальском и Гаргждайском одномандатных округах также прошли выборы на вакантные места члена Сейма.
Палуцкас: Люди не видели большого смысла в этих выборах
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