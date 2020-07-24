"Мы идем опасным путем, пытаемся создать государство всеобщего благосостояния на заимствованные средства. Нигде государство всеобщего благосостояния не было создано на пособия, поэтому лейтмотив нашей программы - всеобщая занятость, создание рабочих мест", - сказал Г. Палуцкас на заседании совета ЛСДП в пятницу.

На заседании совета партии представлен проект предвыборной программы, в нем предлагается до 2024 года увеличить доходы бюджета через налоговую систему до 35% валового внутреннего продукта (ВВП) с нынешних 30,5%, отмечается, что средний показатель в Европе сейчас составляет 40,3% ВВП.

Также предлагается ввести прогрессивные налоги, установить льготный тариф налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания не более 12% (стандартный НДС сейчас - 21%), расширить налоговую базу посредством увеличения налогообложения капитала и имущества.

По примеру Северных стран социал-демократы предлагают создавать государство всеобщего благосостояния на основании "солидарных налогов, поощрения предприимчивости и технологического прогресса, адекватной защите доходов и эффективном здравоохранении" .

Утвердить эту программу ЛСДП планирует на съезде партии осенью, если эпидемиологическая ситуация позволит его провести.

Совет партии уже утвердил список кандидатов ЛСДП на выборах, который возглавляет Г. Палуцкас.

Выборы в Сейм Литвы состоятся 11 октября.