Палестинцы надеются открыть представительство в Вильнюсе в течение двух лет

"Планы открыть миссию в Вильнюсе сохраняются, однако на это не хватает ресурсов", – сказала в интервью BNS вице-министр иностранных дел Палестины Амаль Джаду.

Палестинский дипломат подняла этот вопрос на прошлой неделе во время встречи с вице-министром ИД Литвы Дарюсом Скусявичюсом. По ее словам, палестинцы также думают попросить помощи у Вильнюсского самоуправления.

"Обычно Палестина получает поддержку принимающей страны – иногда предоставляются помещения или помощь с расходами на офис", – сказала А. Джаду.

Она выразила BNS надежду, что представительство будет открыто в течение двух ближайших лет.

О планах открыть миссию в Литве палестинцы объявили еще в 2013 году, однако представительства до сих пор нет.

Литва не признала Палестинское государство, поэтому официальный статус палестинского представительства будет ниже статуса посольства и, наверное, оно будет называться Офисом по связям Палестины с Литвой.

С 2013 года у Литвы есть офис в Рамалле.

Решение одного государства?

Посетившая Вильнюс и Каунас А. Джаду сказала, что благодарна правительству Литвы за то, что оно придерживалось общей позиции Евросоюза (ЕС) относительно палестино-израильского конфликта, однако попросила резче реагировать на обещания израильского премьера Биньямина Нетаньяху аннексировать территории Западного берега реки Иордан.

По словам А. Джаду, этот шаг разрушит надежды договориться о решении по существованию двух государств – Израиля и Палестины.

Как говорит дипломат, среди палестинцев в последние годы усиливаются настроения изменить тактику и вместо требования государственности перейти к движению за гражданские права.

"Если Израиль хочет остаться таким же, ему придется согласиться на Палестинское государство. Но если Израиль это не интересует, тогда, во-первых, будет режим апартеида, потом – движение за гражданские права, так как они не могут быть третьесортными и гонимыми людьми в стране, где они составляют большинство", – сказала А. Джаду.

"Тогда, возможно, через 10 или 15 лет это государство, каким бы ни было его название, выберет президента с именем Мухаммед. Кто мог подумать сколько-то лет назад, что президентом США будет афроамериканец? Но так случилось", – сказала она.

По ее словам, в связи с тем, что президент США Дональд Трамп в последние годы занял крайне произраильскую позицию, палестинцы хотят, чтобы в качестве посредников к переговорам подключилось больше стран – "возможно, ЕС, ООН, возможно, Россия, возможно, Китай, возможно, некоторые арабские страны".

Премьер Израиля Б. Нетаньяху на прошлой неделе пообещал аннексировать часть территорий на Западном берегу реки Иордан, если будет переизбран на всеобщих выборах 17 сентября.

Премьер также повторил сое обещание в случае переизбрания аннексировать израильские поселения на Западном берегу, но только при координировании таких действий с президентом США Д. Трампом.

Долина реки Иордан включает в себя две трети территории Западного берега, а израильские политики правых взглядов считают этот стратегический район частью страны, откуда никогда не намерены уходить.