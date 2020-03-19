"Суд будет рассматривать дело на публичных заседаниях, за исключением той части процесса, которая будет касаться информации, составляющей государственную и служебную тайну", – сказал в четверг BNS представитель суда Витаутас Йончас.

Первое заседание по делу намечается 7 апреля, в 10 часов.

В четверг суд также решил продлить назначенный А. Палецкису срок задержания еще на два месяца.

"Суд считает, что это разумный срок. Мотивы: защитники очень акцентировали социальные связи – семья, дети, место жительства. Однако суд констатировал, что при решении вопроса задержания эти социальные связи не отменяют возможность обвиняемого сбежать от суда", – назвал аргументы суда его представитель по связям с общественностью.

"Суд отметил, что социальные связи обвиняемого не удержали его от совершения возможной преступной деятельности", – добавил он.

Также учтено то, что А. Палецкис уже был судим за отрицание военных преступлений, советских и нацистских преступлений.

"Это доказывает, что обвиняемый не склонен соблюдать законы Литвы", – рассказал В. Йончас об аргументах суда.

В этом деле А. Палецкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы.

Как ранее сообщила во вторник Генпрокуратура, данные расследования позволяют утверждать, что преступная деятельность, возможно, осуществлялась с февраля 2018 года по октябрь 2018 года.

В этот период, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.

Обвиняемыми, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.

Вильнюсский окружной суд рассматривал дело о событиях 13 января и в прошлом году наказал 67 граждан России, Беларуси и Украины различными сроками лишения свободы от 4 до 14 лет.

А. Палецкис находится в заключении уже три года – с октября 2018 года, каждый раз срок его задержания продлевается. А. Палецкис не признает своей вины.

Прокурор Генпрокуратуры Вилма Видугирене заявила в декабре, что расследование затянулось по причине особо большого объема следственного материала и нескольких экспертиз.