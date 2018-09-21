"Будет ли партия выдвигать мою кандидатуру или нет, но я в любом случае сам выдвину. Мне все же кажется, что в нашем государстве слишком долго игнорируют решения международных ведомств. Я считаю, что будет 10, 20 или 50 тыс. человек, которые выдвинут мою кандидатуру в президенты, и если их воля голосовать за желаемого кандидата не будет удовлетворена, то такие выборы могут считаться незаконными", - заявил Р. Паксас в интервью газете Lietuvos rytas.

Он критиковал стиль руководства нынешнего лидера ПС Ремигиюса Жемайтайтиса, не исключил также, что может баллотироваться и на пост председателя партии на партийных выборах, которые состоятся в конце сентября.

BNS напоминает, что в четверг литовский парламент сделал еще один шаг к тому, чтобы открыть возможность отстраненному в результате импичмента от должности главы государства Р. Паксасу баллотироваться на выборах президента.

В четверг в первом чтении за конституционную поправку проголосовали 63 депутата, "против" был 21, 16 - воздержались. На следующем этапе, когда сейм вновь будет голосовать по конституционной поправке, для ее принятия потребуется не менее 94 голосов "за".

Голосования по поправкам к конституции проводятся дважды с трехмесячным перерывом.

Р. Паксас не может баллотироваться в президенты и в сейм с 2004 года, когда в порядке импичмента был отстранен от президентской должности.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2011 году решил, что пожизненный запрет баллотироваться на выборах является непропорциональным.

Если поправки, разрешающие Р. Паксасу баллотироваться, до октября не придут в движение в сейме, Литве грозят санкции Комитета министров Совета Европы.

Р. Паксас был отстранен от президентской должности в апреле 2004 года в порядке импичмента. КС признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда в порядке исключения предоставил литовское гражданство своему финансовому спонсору Юрию Борисову.

Сейчас суд рассматривает дело о торговле влиянием, в котором обвинения в торговле влиянием предъявлены Р. Паксасу и главе группы СМИ Lietuvos rytas Гедвиласу Вайнаускасу.

Прокуроры подозревают, что в 2015 году, будучи лидером ПС, Р. Паксас договорился принять взятку в размере 15 тыс. евро у Г. Вайнаускаса.

Оба фигуранта дела эти обвинения отрицают.