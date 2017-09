На состоявшихся в четверг в Страсбурге дебатах Р. Паксас призвал "отказаться от создающего слабую добавленную стоимость политиканства" и посмотреть на проект Nord Stream 2 "как на выгодный, как на экономический, и поискать в нем не политических дивидендов, а экономическую выгоду". "Nord Stream появился не вчера и не позавчера. Очевидно, что построить Великую китайскую стену в Европе, закрыть воздушное пространство или огородить сеткой подводные территории не получится", - сказал Р. Паксас в Страсбурге. Он был единственным участником дискуссии, который высказался в пользу этого проекта. Политик выступал от имени представляемой им фракции евроскептиков "Европа за свободу и прямую демократию". По словам Р. Паксаса, политизированная энергетика повышает цены на энергоресурсы. "Из-за неспособности политиков договориться и искать точки соприкосновения общество всегда будет вынуждено платить дороже за газ, электроэнергию или нефтепродукты", - сказал представитель ПС. Многие члены ЕС во время дискуссии говорили, что развиваемый российским "Газпромом" и еще несколькими компаниями газопровод увеличит зависимость Европы от российского газа, нанесет удар по Украине как по транзитному государству и будет вредить окружающей среде. Такую позицию занимает и правительство Литвы. Ответственный за вопросы климата и энергетику член Еврокомиссии Мигель Ариас Каньете сказал, что Nord Stream 2 не соответствует целям энергетической политикм Евросоюза. Сторонники проекта говорят, что он позволит снизить цены на газ в Европе.











