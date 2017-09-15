Европарламентарий, бывший председатель партии "Порядок и справедливость" (ПС) Роландас Паксас во время дискуссии в Европарламенте (ЕП) призвал политиков воздержаться от критики планов развития газопровода Nord Stream ("Северный Поток") между Россией и Германией и искать выгоду в этом проекте, обеспокоенность в связи с которым выражает правительство Литвы.
Rolandas Paksas
© DELFI / Karolina Pansevič

На состоявшихся в четверг в Страсбурге дебатах Р. Паксас призвал "отказаться от создающего слабую добавленную стоимость политиканства" и посмотреть на проект Nord Stream 2 "как на выгодный, как на экономический, и поискать в нем не политических дивидендов, а экономическую выгоду".

"Nord Stream появился не вчера и не позавчера. Очевидно, что построить Великую китайскую стену в Европе, закрыть воздушное пространство или огородить сеткой подводные территории не получится", - сказал Р. Паксас в Страсбурге.

Он был единственным участником дискуссии, который высказался в пользу этого проекта. Политик выступал от имени представляемой им фракции евроскептиков "Европа за свободу и прямую демократию".

По словам Р. Паксаса, политизированная энергетика повышает цены на энергоресурсы.

"Из-за неспособности политиков договориться и искать точки соприкосновения общество всегда будет вынуждено платить дороже за газ, электроэнергию или нефтепродукты", - сказал представитель ПС.

Многие члены ЕС во время дискуссии говорили, что развиваемый российским "Газпромом" и еще несколькими компаниями газопровод увеличит зависимость Европы от российского газа, нанесет удар по Украине как по транзитному государству и будет вредить окружающей среде. Такую позицию занимает и правительство Литвы.

Ответственный за вопросы климата и энергетику член Еврокомиссии Мигель Ариас Каньете сказал, что Nord Stream 2 не соответствует целям энергетической политикм Евросоюза.

Сторонники проекта говорят, что он позволит снизить цены на газ в Европе.

BNS
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