"Я говорил о Литве и о Калининграде, новых отношениях между Литвой и Калининградом, чтобы (...) на этом лоскутке земли, на котором Бог нам дал возможность жить, начать разоружение, чтобы в регион пришла стабильность, чтобы пришли иностранные банки, чтобы пришли технологические парки, чтобы здесь развивалась экологическая промышленность, и существовало культурное сотрудничество", – сказал Паксас журналистам в Вильнюсе в четверг.

Он утверждает, что готов обсуждать это с руководителями соседних государств и отметил, что готов "убедить президента США Дональда Трампа в том, что это правильный шаг, и что эти крупнейшие геополитические державы могут договориться, чтобы, возможно, и папа римский взялся бы курировать этот лоскуток".

"Я получил положительный ответ президента России Путина, ему эта идея понравилась, и он хочет ее продолжать", – сказал политик.

"Поживем - увидим, как будут реагировать ведомства или руководители других государств, возможно, Германии, может быть, Польши, может быть, Финляндии или США. Я представляю, что с чего-то нужно начинать", – сказал он.

Паксас утверждает, что российский руководитель принял его в среду вечером. Несколько ранее в Москве он также встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Паксас сказал, что обсуждал с руководителями палат российского парламента происшествие в Керченском проливе. Он сказал, что не ставил перед собой цель выразить российским политикам свое мнение и хотел выслушать их.

"Я не берусь сегодня оценивать эту ситуацию, о которой слышал из уст двух руководителей", – сказал экс-президент Литвы.

"Эта тема, я считаю, болезненная для двух сторон, эта тема болезненна для обоих народов. (...) Я думаю, что здесь следует работать с микроскопом, со скальпелем, а не грязными ботинками", - сказал европарламентарий.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис назвал визит Паксас попыткой загнать клин не только во внешнюю политику Литвы, но и всего Евросоюза.

Паксас заявил, что встретиться с российскими политиками должен был сам премьер.

"Если мой визит и моя встреча с тремя руководителями является расколом единства ЕС или ЕС и Литвы, то это единство мало чего стоит, если его можно так внезапно расколоть", – сказал политик.

Паксас занимает должность заместителя председателя фракции евроскептиков в Европарламенте "Свободная Европа прямой демократии".

В 2004 году Паксас был смещен с должности президента Литвы путем импичмента за нарушение присяги.