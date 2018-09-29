"С этой минуты я не считаю себя членом партии "Порядок и справедливость" и не желаю иметь отношение в будущем к принимаемым ею политическим решениям", – в субботу перед началом конгресса партии в социальной сети Facebook заявил Р.Паксас.

Руководитель Пагегяйского отдела партии Кястас Комскис заявил, что Р.Паксас уходит, поскольку не желает раскалывать партию.

"Ради того, чтобы не раскалывать партию ещё сильнее. Полагает, что сейчас не важно, кто победит. Он не хочет быть раскольником той партии, которую сам основал. Поскольку, если бы он выдвигал бы свою кандидатуру в руководители партии, вышел бы Жемайтайтис. А он в такой партии, которой руководит Жемайтайтис, не видит места для себя", – заявил К.Комскис.

По его словам, Р.Раксас новую партию создавать не будет: "У него есть движение. С ним он пойдёт в Европейский Парламент".

На своём сайте paksas.lt Р.Паксас объявил об участии в предстоящих выборах президента.

"Также я решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента республики. Я уверен, что Литве сегодня нужен не спектакль президенских выборов, который общество ежедневно должно смотреть как дешёвый сериал в общественном пространстве, а действительно свободные демократичные выборы, основанные на политической борьбе и ответственности", – заявил покидающий "ПиС" европарламентарий.

Член Сейма Пятрас Гражулис заявил, что Р.Паксас ближайшим соратникам намекнул, что выйдет из партии.

"Были намёки. Очень жаль, что основатель партии вышел из неё. Но представьте, как может оскорбить его человек, которого он сам предложил в руководители партии", – сказал П.Гражулис, имея в виду оставшегося на второй срок руководителя партии парламентария Р.Жемайтайтиса.

Руководитель секреториата партии Альмантас Пяткус сообщил, что Р.Паксас в конгрессе не участвует. "Его нет", – заявил А.Пяткус.

По его словам, Вильнюсский Антакальнисский отдел Р.Паксаса на конгресс не делегировал. Однако, по словам А.Пяткуса, европарламентарий мог в нём участвовать как основатель и почётный руководитель партии. На конгрессе он бы не имел лишь права голосовать.