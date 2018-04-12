В свою очередь, Р. Юкнявичене в письме к делегациям ПА НАТО извинилась за то, что внутриполитические дрязги вышли за пределы страны, а письмо "агрария" назвала беспрецедентным афронтом.

В письме М. Пуйдокаса говорится, что Р. Юкнявичене, "невзирая на вклад Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) в оборону Литвы и выполнение страной обязательств перед НАТО", называет ЛСКЗ пророссийским, обвиняет в работе на Россию, а руководителей этой правящей партии называет агентами Кремля.

"На мой взгляд, такое поведение Р. Юкнявичене, как президента ПА НАТО, не опирается на высокие стандарты поведения, которые предъявляет НАТО, дискредитиирует пост президента ПА НАТО и выгодно только общим врагам НАТО и Литвы", - пишет М. Пуйдокас.

Он указал генсеку НАТО и членам ПА НАТО, что в бюджете Литвы этого года на оборону выделено 2% внутреннего валового продукта, а это заметно больше, чем в прошлом году.

Он цитирует записи Р. Юкнявичене в социальной сети Facebook, в которых лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис назван агентом Кремля, и утверждает, что такие заявления не политкорректны и безответственны в международной дипломатии.

Сама консерватор в четверг назвала BNS письмо М. Пуйдокаса беспрецедентным и выразила сожаление, что Литве причинен ущерб.

"Я работаю в ПА НАТО с 1999 года, и в делегациях бывали представители самых разных партий: и Партии труда, и "Порядка и справедливости", - с которыми у нас были категорически разные точки зрения внутри Литвы, но во время поездок и в этой делегации мы всегда придерживались вполне единой позиции. Имидж Литвы был на очень высоком уровне", - сказала Р. Юкнявичене.

"Это беспрецедентное событие. Оно уже сейчас не вполне понятно коллегам. Я сама получила информацию именно от некоторых делегаций ПА НАТО, все реагируют однозначно - это внутриполитические вопросы, почему-то навязываемые ПА НАТО", - сказала парламентарий.

Председатель сейма Викторас Пранцкетис сказал, что еще не видел письма М. Пуйдокаса, но обещал ознакомиться с ситуацией.

ПА НАТО - межпарламентская организация, в которой парламентарии государств-членов НАТО вместе с членами Ассамблеи и партнерами из других стран обсуждают актуальные для их стран и для всего Альянса вопросы в областях безопасности и экономики.