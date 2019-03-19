"Президент республики постоянно – в течение 2,5 лет – целенаправленно работала с оппозицией, радовалась победе оппозиции и делала все, чтобы правительству и правящему большинству было сложнее принимать нужные для Литвы решения. Сейчас это явно подтвердили", – сказал журналистам глава правительства.
"Я очень рад, что то, что в течение длительного времени отрицали, но было высказано в первое утро после парламентских выборов, что, к сожалению, победили не те, сейчас признают публично", – сказал он.
Так Сквернялис отреагировал на высказывания президента, которые были сделаны в последние дни.
Грибаускайте 17 марта сказала журналистам, что предложение премьер-министра Беларуси построить вместо АЭС газовую электростанцию - антиконституционное, а некоторые его решения в сфере внешней политики позорят Литву на международной арене. Она критиковала визит премьер-министра в Израиль и заявления о Латвии.
Палестинцы 1,5 месяца назад вручили Литве ноту после визита Сквернялиса в Восточный Иерусалим и решения не посещать Палестинскую национальную администрацию.
Несколько дней назад портал lrt.lt цитировал высказывание Сквернялиса в Лаздияй о том, что "латыши нам не братья, а конкуренты во многих сферах". Эта цитата была подхвачена латвийскими СМИ.
16 марта после критики команды премьер-министра портал уточнил цитату: "Латыши, эстонцы, кажется, могли бы быть нашими братьями, но это не так. Что касается самой Латвии, это один из наших конкурентов в экономической сфере".
Советник президента Литвы Миндаугас Линге 19 марта в интервью Žinių radijas сказал, что на муниципальных выборах победила оппозиция, а люди не склонны поддерживать национальную политику.
По словам Сквернялиса, все эти заявления - свидетельство того, что Грибаускайте участвует в политической кампании. Он сказал, что в будущем будет общаться с президентом, как с "человеком, который активно участвует в избирательной кампании".
Напомним, что Сквернялис примет участие в президентских выборах, которые намечены на 12 мая.
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