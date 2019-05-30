"Я не могу это комментировать, поскольку то он за Ингриду Шимоните агитирует, то еще что-то делает", - сказал Карбаускис.

По словам лидера "крестьян", у спикера есть право на свое мнение, однако такие несогласованные заявления Пранцкетиса он ничем не может объяснить. "Он делает заявления, не согласовывая с партией, с фракцией, ни с кем", - заметил он.

Вместе с тем политик отметил, что спикера в ближайшее время могут сменить. По его словам, высказывания Пранцкетиса удивляют.

"Тут он может остаться спикером, а может и не остаться. Это объект переговоров и не в нашей воле. Все мы занимаем свои места временно. У нас временно есть несколько постов, меняются обстоятельства, меняются и посты", - сказал Карбаускис, прибавив, что пока не констатирует факт смены Пранцкетиса.

Потенциальные партнеры, по его словам, тоже видят противоречия, несмотря на то, что спикер не является членом какой-либо фракции.

"В любом случае его назначила коалиция и он выбран голосами коалиции", - констатировал Карбаускис, прибавив, что будет принято самое лучшее и оптимальное решение. На заявления о том, что лидером партии может стать Саулюс Сквернялис, Карбаускис сказал, что партия может с этим не согласиться.

"Насколько я знаю, у премьера иное отношение к тому, как должна выглядеть партия. Это связано и с названием, и с другими моментами, он высказал свое мнение, но я не знаю, согласны ли с этим члены нашей партии", - сказал лидер "крестьян", заметив, что Сквернялис должен сначала вступить в партию.