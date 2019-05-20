Ответ главы штаба Науседы консерваторам: видно, что к этому готовились заранее

"Видно, что то, что они сегодня выложили, готовилось заранее", – сказал Забараускас.

Он сказал, что не будет комментировать заявления, сделанные в вопросах консерваторов, где они перечисляют деньги, потраченные на рекламу, а агентство, в котором Науседа заказывал рекламу, связывают с MG Baltic и другими компаниями.

"Мы считаем, что это способ отвести разговор в сторону от того факта, что консерваторы выделили своему кандидату огромную сумму в качестве поддержки. Это показывает, что их штаб планировал свои расходы и знал о поддержке заранее, – сказал Забараускас. – По оценке нашего штаба, в последние дни с лица кандидата, которая в течение 8 месяцев перед выборами уверяла, что является независимой, упала маска".

Забараускас не стал говорить о стоимости уличной рекламы, о которой писал штаб Шимоните, но сказал, что все расходы представят позже, как этого требуют установки Главизбиркома.

По его словам, рекламных стендов, о которых писали консерваторы, намного меньше, чем во время первого тура, но не сказал, верны ли утверждения будто они были получены после переговоров с Maxima.

"Их намного меньше, чем в первом туре. Причина естественная. В отличие от наших конкурентов, мы не планировали, не знали, сколько средств у нас будет, не были настолько уверены в выходе во второй тур, – сказал Забараускас. – Мы не хотим играть в навязываемую ими (консерваторами) игру".

По его словам, когда закончится кампания, тогда после аудита представят все расходы.

Забараускас не сказал, сколько денег истрачено на кампанию, не сказал и останутся ли у Науседы долги после кампании. "Не могу гарантировать, что долгов не останется, мы стараемся их уменьшить, если они будут. Урезаем средства", – сказал он.

"Мы рассматриваем возможность поднять в штабе вопрос о том, целесообразно ли используют в бюджете деньги налогоплательщиков, которые партии получили в виде дотаций, а потом направили на финансирование кандидата. Их расходы нас удивляют. Некоторые суммы у них в 10 раз больше наших. Расходы, например, на фотографии, фотосессии, то, что у нас делают волонтеры, люди, работающие бесплатно, а там на это уходят десятки тысяч", – сказал Забараускас.

По его словам, некоторые проекты штаба Шимоните в СМИ оцениваются в 35 000 евро.

На вопрос, кто им предоставляет услуги коммуникации, назвал две компании.

"Паулюс Лукаускас назвал правильно - это ЗАО Inspired и помогает агенство Idea prima", – ответил он.

По словам Забараускаса, около 1000 людей по всей Литве бесплатно участвуют в деятельности штаба Науседы. За деньги работает только казначей.