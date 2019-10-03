Бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес 2 октября призвал Евросоюз оказать Литве помощь в уменьшении угрозы со стороны Островецкой АЭС.
Benas Hodgesas
© DELFI / Karolina Pansevič

"Я надеюсь, что ЕС предложит значительный вклад в сфере экспертизы и наблюдения, с целью смягчения положения перед лицом возможных аварий на Островецкой АЭС", – сказал в интервью AFP Ходжес на форуме безопасности в столице Польши.

Он предупредил, что любой инцидент на Островецкой АЭС россияне могут использовать как "троянского коня... – как обман для прикрытия какого-то гуманитарного кризиса. И вот: российские военные – в вашем регионе".

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Генерал Ходжес возглавлял Армию США в ЕС в 2014-2017 гг. Сейчас он работает руководителем кафедры стратегических исследований в Центре анализа европейской политики.

Беларусь ранее сообщала, что Островецкая АЭС, построенная недалеко от границы с Литвой, будет запущена в конце 2019 года.

Правительство Литвы считает, что АЭС, которую строит российская корпорация "Росатом", не отвечает стандартам безопасности.

Литва в последнее время пыталась убедить партнеров в ЕС в необходимости блокировать импорт электроэнергии этой станции на территорию ЕС, но ей не удалось убедить ни ведомства ЕС, ни соседнюю Латвию.

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