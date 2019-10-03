"Я надеюсь, что ЕС предложит значительный вклад в сфере экспертизы и наблюдения, с целью смягчения положения перед лицом возможных аварий на Островецкой АЭС", – сказал в интервью AFP Ходжес на форуме безопасности в столице Польши.
Он предупредил, что любой инцидент на Островецкой АЭС россияне могут использовать как "троянского коня... – как обман для прикрытия какого-то гуманитарного кризиса. И вот: российские военные – в вашем регионе".
Генерал Ходжес возглавлял Армию США в ЕС в 2014-2017 гг. Сейчас он работает руководителем кафедры стратегических исследований в Центре анализа европейской политики.
Беларусь ранее сообщала, что Островецкая АЭС, построенная недалеко от границы с Литвой, будет запущена в конце 2019 года.
Правительство Литвы считает, что АЭС, которую строит российская корпорация "Росатом", не отвечает стандартам безопасности.
Литва в последнее время пыталась убедить партнеров в ЕС в необходимости блокировать импорт электроэнергии этой станции на территорию ЕС, но ей не удалось убедить ни ведомства ЕС, ни соседнюю Латвию.
Экс-президенту Литвы вручена награда "Рыцарь свободы": за вклад в безопасность и твердую позицию
Экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте на Варшавском...
Отставной генерал призывает ЕС помочь Литве: Островецкая АЭС – троянский конь России (41)
Бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес 2...
Посол Литвы в ЕС: Синкявичюсу предстоит проделать много невидимой, но важной работы (5)
В сфере ответственности делегируемого Литвой в...
Пранцкетис призывает внести проект о его увольнении (5)
Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис...
Премьер защищает диалог с Беларусью, обвинения консерваторов связывает с выборами (2)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...
TOP новостей
Отработка сценария аварии на Островецкой АЭС: в случае необходимости эвакуировать будут против воли (61)
В спокойной деревне Магунай, на юго-востоке Литвы , 2...
Отставной генерал призывает ЕС помочь Литве: Островецкая АЭС – троянский конь России (41)
Бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес 2...
С бывшего здания КГБ в Вильнюсе могут удалить некоторые фамилии (10)
После получения новых данных с фасада бывшего здания...
Погода: чаще будет светить солнце, но вернутся заморозки
Сегодня и завтра погоду в Литве погоду обусловит зона...
Налог на автомобили в Литве предлагают связать с выбросами СО2, максимальный размер – 1400 евро (57)
Министерство экологии Литвы предлагает ввести...