Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу вернул полномочия правительства новому президенту страны Гитанасу Науседе.
Saulius Skvernelis, Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Глава государства первым декретом поручил премьеру и министрам временно исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

Эта так называемая отставка вежливости означает, что премьер вскоре должен будет проверить, пользуется ли доверием в парламенте.

Если после выдвижения президентом более половины участвующих в заседании парламентариев одобрят кандидатуру С. Сквернялиса, то президент подпишет декрет о назначении последнего.

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Дальнейшие политические процессы будут зависеть от того, какие решения будут приняты по составу правительства.

Если президент договорится с премьером заменить хотя бы двух министров, то в Сейме должно быть проведено еще одно голосование по правительственной программе, поскольку в таком случае сменится более половины членов кабинета министров.

Если не изменится ни один министр, или будет заменен только один, отдельного голосования по правительственной программе не будет.

О пересмотре состава правительства договорились четыре партии, сформировавшие правящее большинство.

Г. Науседа обещал, что будет принимать активное участие в формировании кабинета министров, но его связывает то, что членами правительства могут быть лишь те политики, которых поддерживает парламентское большинство.

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