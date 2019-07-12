Глава государства первым декретом поручил премьеру и министрам временно исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.
Эта так называемая отставка вежливости означает, что премьер вскоре должен будет проверить, пользуется ли доверием в парламенте.
Если после выдвижения президентом более половины участвующих в заседании парламентариев одобрят кандидатуру С. Сквернялиса, то президент подпишет декрет о назначении последнего.
Дальнейшие политические процессы будут зависеть от того, какие решения будут приняты по составу правительства.
Если президент договорится с премьером заменить хотя бы двух министров, то в Сейме должно быть проведено еще одно голосование по правительственной программе, поскольку в таком случае сменится более половины членов кабинета министров.
Если не изменится ни один министр, или будет заменен только один, отдельного голосования по правительственной программе не будет.
О пересмотре состава правительства договорились четыре партии, сформировавшие правящее большинство.
Г. Науседа обещал, что будет принимать активное участие в формировании кабинета министров, но его связывает то, что членами правительства могут быть лишь те политики, которых поддерживает парламентское большинство.
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