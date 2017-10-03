Об этом после встречи сказал староста фракции соцдемов Андрюс Палёнис.

"Сегодня в принципе наше - Министерство экономики (им управляет соцдем Мингаугас Синкявичюс, который подчинился решению партии выйти из коалиции и написал заявление об отставке - DELFI). Мы должны представить кандидата на этот пост. Но мы предложили партнерам подумать над обменом - на Соцмин", - сказал он.

По словам Палёниса, на этот пост у них есть кандидат - ив парламенте, и за его пределами.

На вопрос, согласился ли премьер с такой просьбой, Палёнис ответил: "Мы не просили об одобрении, это было всего лишь предложение. Догоцорились подумать".

Карбаускис после встречи сказал, что нет решений о конкретных постах в правительстве - все решит премьер.

Между тем Сквернялис на вопрос, выдвигают ли соцдемы какие-то просьбы или требования, сказал, что для общей работы их объединяет программа правительства. Якобы с соцдемами до сих пор не было никаких разногласий, разве что разница в темпах работы.

Данная встреча состоялась после того, как лидер соцдемов Гинтаутас Палуцкас заявил, что отказавшихся выполнить решение партии покинуть коалицию соцдемов в субботу "по одному" будет обсуждать на заседании партийной комиссии по этике и процедурам.

Эта комиссия в минувшую среду констатировала, что 11 соцдемов, подписавших соглашение о сотрудничестве с "крестьянами", нарушили устав партии, поэтому им дали неделю на то, чтобы передумать и выполнить решение совета партии.

Палёнис сказал после встречи, что понимает, что премьер находится "в страхе" из-за сложившейся ситуации, но стабильное большинство сохраняется.

По словам Палениса, соцдемы свою позицию члены фракции менять не намерены. Он предчувствует, что "отщепенцев" хотят исключить из партии, но несмотря на это они намерены сотрудничать с "крестьянами". Такую позицию занимают 14 членов фракции, включая двоих представителей Партии труда.

По словам Палениса, они не намерены покидать фракции, вероятно ее придется покинуть оставшимся в меньшинстве членам.

Сквернялис сказал журналистам, что на встрече вопрос ухода из коалиции фракций после выводов комиссии по этике и процедурам, не поднимался.

"По нынешним вопросам, которые мы обсудили, и по тому, кто участвовал, нет оснований утверждать, что они решат так поступить (отказаться от работы в составе правящего большинства - DELFI)", - сказал премьер.

По его словам, на данный момент в коалиции 19 членов фракции.

На вопрос, не снизится ли их число в будущем, Сквернялис ответил: "Видно, решения, которые будет принимать Партия социал-демократов, может и корректировать это".