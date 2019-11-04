Данная встреча премьер-министров Литвы и Норвегии была запланирована на понедельник, после чего должна была состоться совместная пресс-конференция.

Глава норвежского правительства в Вильнюсе примет участие во встрече глав входящих в Европейскую народную партию партий правоцентристского толка Северной Европы и Балтийских государств. Э.Солберг также является и председателем Норвежской партии консерваторов.

В конце августа С.Сквернялис сообщил, что у него лимфома, поэтому в течение нескольких дней во время лечения не сможет быть на работе.

Ранее президент Гитанас Науседа своим указом разрешил главе правительства отсутствовать на работе до четвертого октября, а позднее этот срок был продлён до восьмого ноября.

В этот период Сквернялиса заменяет министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.