Данная встреча премьер-министров Литвы и Норвегии была запланирована на понедельник, после чего должна была состоться совместная пресс-конференция.
Глава норвежского правительства в Вильнюсе примет участие во встрече глав входящих в Европейскую народную партию партий правоцентристского толка Северной Европы и Балтийских государств. Э.Солберг также является и председателем Норвежской партии консерваторов.
В конце августа С.Сквернялис сообщил, что у него лимфома, поэтому в течение нескольких дней во время лечения не сможет быть на работе.
Ранее президент Гитанас Науседа своим указом разрешил главе правительства отсутствовать на работе до четвертого октября, а позднее этот срок был продлён до восьмого ноября.
В этот период Сквернялиса заменяет министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
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