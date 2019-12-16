Относительно будущего Наркевича премьер намерен проконсультироваться с правящими

Относительно дальнейшей работы министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, который навлек критику президента Литвы, премьер Саулюс Сквернялис намерен проконсультироваться с правящими и говорит о вероятном уходе правительства.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Будут консультации с политическим советом правящей коалиции. Это не мое единоличное решение, так как последствия того или иного решения, они могут быть очень разными и долгосрочными", – сказал журналистам в правительстве в понедельник С. Сквернялис.

"Может быть связано и со сменой министра, и с уходом правительства. Потому это не может быть только моим решением", – сказал он.

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Премьер подчеркнул, что сейчас главным является вопрос принятия бюджета, все остальные вопросы подождут.

"Пока не вижу никаких реальных фактов, чтобы не соответствовал, за исключением распространения определенной дезинформации", – ответил он на вопрос, соответствует ли поведение министра стандартам и ценностям правительства.

Министр транспорта Я. Наркевич в последнее время подвергся критике за увольнение почтовой госкомпании Lietuvos pastas, некоторые обстоятельства финансирования ремонта дорог и проживания в парламентской гостинице, за поведение во время зарубежной командировки. Дополнительные деньги на ремонт дорог получили избирательный округ Я. Наркевича и улица, на которой живет премьер С. Сквернялис.

Сам политик говорит, что подвергается организованным нападкам, которые начались, когда он стал интересоваться проблемами компаний Lietuvos pastas и Литовские железные дороги.

Президент Гинтанас Науседа в течение последних недель не раз заявлял, что Я. Наркевич утратил доверие и не может продолжать работать в должности министра транспорта.

Между тем лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис, а также глава партии Избирательная акция поляков - Союз христианских семей Вальдемар Томашевский не видят оснований для отставки Я. Наркевича.

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