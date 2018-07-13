"Отличная работа! Хочу вас поздравить!": за что Трамп и Макрон благодарили президента Литвы?

В четверг утром состоялось бурное и незапланированное заседание руководства стран НАТО, на котором Трамп обрушился с критикой на страны Альянса, которые выделяют на оборону недостаточно средств. После него заговорили о крахе. Будто бы президент США пригрозил выходом из Альянса. После того как страсти поутихли достоянием гласности стали и другие детали того, что произошло на саммите.
По мнению политического обозревателя и аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, именно президента Литвы надо благодарить за разрешение кризиса в Брюсселе.
Пока потрясенные главы некоторых стран Европы молчали, а премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен стыдил Трампа, по данным источников, именно президент Литвы взяла на себя роль посредника.
Ей, кажется, удалось убедить главу США в том, что страны Альянса понимают, насколько важно нести бремя вместе. Кроме того, после того как стало известно о заявлениях Трампа о выходе из Альянса, она первая в интервью Reuters опровергла эти данные и страсти поутихли.
Такую информацию источников и официальные заявления Грибаускайте позже косвенно, но перед камерами оценил и сам Трамп.
"Отличная работа!", – обратил он внимание на проходившую Грибаускайте. Президент Литвы поблагодарила за благоприятное для небольших стран давление президента США. "У вас прекрасный представитель", – повернувшись к журналистам, сказал Трамп.
А затем публично расточать комплименты стал расточать и глава Франции Эммануэль Макрон. Увидев Грибаускайте, беседующую с премьером Армении Николой Пашиняном, Макрон вмешался в их диалог и демонстративно поблагодарил главу Литвы за то, что она взяла в руки и помогла разрешить ситуацию на утреннем заседании.
"Хочу поздравить вас с тем, что вы делаете", – поцеловав Грибаускайте и подмигнув ей, сказал Макрон. Пашиняну он объяснил, что утром глава Литвы, а не Франции или Германии своим крепким и убедительным заявлением убедила Трампа.
"Я это ценю и буду придерживаться наших обязательств по безопасности", – подчеркнул Макрон.
"Отличная работа! Хочу вас поздравить!": за что Трамп и Макрон благодарили президента Литвы? (94)
Саммит НАТО мог завершится крахом – говорили даже об...
Балтийским странам будет вручена Вестфальская премия (5)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу...
"Мы никого не боимся": президент Литвы ответила прокремлевской "России 1" (279)
Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите НАТО в...
Президент Литвы: новое расследование – месть олигархов (73)
Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...
Трамп и Путин во время встречи могут обсудить военные учения в странах Балтии (14)
Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующий...
TOP новостей
"Отличная работа! Хочу вас поздравить!": за что Трамп и Макрон благодарили президента Литвы? (94)
Саммит НАТО мог завершится крахом – говорили даже об...
"Мы никого не боимся": президент Литвы ответила прокремлевской "России 1" (279)
Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите НАТО в...
Мужчина попал в нелепую ситуацию: "Содра" считает несуществующий долг и пеню (13)
Клайпедчанин уже больше года не находит общего языка с...
Карбаускис рассказал, кому налог на автомобиль платить не придется (38)
Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что не...
Пациенты и фармацевты не знают, что делать с отозванными с рынка лекарствами (6)
После того как Государственная служба по контролю над...