"Отличная работа! Хочу вас поздравить!": за что Трамп и Макрон благодарили президента Литвы?

Саммит НАТО мог завершится крахом – говорили даже об ультиматуме президента США Дональда Трампа, выходе из Альянса. Однако после напряженного заседания за закрытыми дверьми настроение лидера США изменилось. За такой счастливый исход благодарили и президента Литвы Далю Грибаускайте.
© R. Dačkaus nuotr. (LRP)

В четверг утром состоялось бурное и незапланированное заседание руководства стран НАТО, на котором Трамп обрушился с критикой на страны Альянса, которые выделяют на оборону недостаточно средств. После него заговорили о крахе. Будто бы президент США пригрозил выходом из Альянса. После того как страсти поутихли достоянием гласности стали и другие детали того, что произошло на саммите.

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По мнению политического обозревателя и аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, именно президента Литвы надо благодарить за разрешение кризиса в Брюсселе.

Пока потрясенные главы некоторых стран Европы молчали, а премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен стыдил Трампа, по данным источников, именно президент Литвы взяла на себя роль посредника.

Ей, кажется, удалось убедить главу США в том, что страны Альянса понимают, насколько важно нести бремя вместе. Кроме того, после того как стало известно о заявлениях Трампа о выходе из Альянса, она первая в интервью Reuters опровергла эти данные и страсти поутихли.

Такую информацию источников и официальные заявления Грибаускайте позже косвенно, но перед камерами оценил и сам Трамп.

"Отличная работа!", – обратил он внимание на проходившую Грибаускайте. Президент Литвы поблагодарила за благоприятное для небольших стран давление президента США. "У вас прекрасный представитель", – повернувшись к журналистам, сказал Трамп.

А затем публично расточать комплименты стал расточать и глава Франции Эммануэль Макрон. Увидев Грибаускайте, беседующую с премьером Армении Николой Пашиняном, Макрон вмешался в их диалог и демонстративно поблагодарил главу Литвы за то, что она взяла в руки и помогла разрешить ситуацию на утреннем заседании.

"Отличная работа! Хочу вас поздравить!": за что Трамп и Макрон благодарили президента Литвы?
© R. Dačkaus nuotr. (LRP)

"Хочу поздравить вас с тем, что вы делаете", – поцеловав Грибаускайте и подмигнув ей, сказал Макрон. Пашиняну он объяснил, что утром глава Литвы, а не Франции или Германии своим крепким и убедительным заявлением убедила Трампа.

"Я это ценю и буду придерживаться наших обязательств по безопасности", – подчеркнул Макрон.

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