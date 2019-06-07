В четверг в Хорватии министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс официально открыл литовское посольство в Загребе.
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"Открытие посольства на фоне празднования 15-летия членства Литвы в Евросоюзе и НАТО, и пятилетней годовщины членства Хорватии в ЕС, а также десятилетия ее членства в НАТО, является важным шагом в развитии литовско-хорватских отношений", – цитируются в пресс-релизе МИД слова Л. Линкявичюса.

"Я не сомневаюсь, что деятельность посольства будет способствовать повышению известности Литвы в Хорватии", – сказал он.

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В церемонии открытия участвовали члены хорватского правительства и парламента, общественные деятели, представители литовской общины.

Дипломатическое представительство Литвы находится в одном из небоскребов в центре Загреба.

Послом Литвы в Хорватии с 4 марта работает Юрате Рагуцкене.

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Открыто посольство Литвы в Хорватии

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