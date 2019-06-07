Открыто посольство Литвы в Хорватии

"Открытие посольства на фоне празднования 15-летия членства Литвы в Евросоюзе и НАТО, и пятилетней годовщины членства Хорватии в ЕС, а также десятилетия ее членства в НАТО, является важным шагом в развитии литовско-хорватских отношений", – цитируются в пресс-релизе МИД слова Л. Линкявичюса.
"Я не сомневаюсь, что деятельность посольства будет способствовать повышению известности Литвы в Хорватии", – сказал он.
В церемонии открытия участвовали члены хорватского правительства и парламента, общественные деятели, представители литовской общины.
Дипломатическое представительство Литвы находится в одном из небоскребов в центре Загреба.
Послом Литвы в Хорватии с 4 марта работает Юрате Рагуцкене.
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