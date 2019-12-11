Заявка подана от имени премьер-министра Саулюса Сквернялиса, в ней указан и адрес места его проживания, сообщил портал новостей tv3.lt.
По информации портала, саму заявку подал адвокат Доминикас Ванхара. В качестве предназначения товара или услуги, которые причисляются к регистрируемому торговому знаку, в справке реестра называется "организация политических собраний".
Советник премьера Скирмантас Малинаускас подтвердил факт того, что торговый знак был зарегистрирован от имени премьер-министра.
"С. Сквернялис резервировал это название, поскольку оно использовалось во время избирательной кампании. Этот лозунг непосредственно связан с С. Сквернялисом, поэтому он пытается его защитить. Это не означает, что С. Сквернялис создает партию или политическое движение", – сказал порталу С. Малинаускас.
В конце августа Реестровом центре было зарезервировано название юридического лица Tevynes labui, однако эта резервация истекла 6 декабря.
С. Сквернялис с лозунгом "Во благо Отечества" баллотировался на президентских выборах весной.
Президент Литвы: не надо больше обманывать себя в вопросе России
По словам президента Литвы Гитанаса Науседы , нельзя...
Науседа: на борьбу с изменениями климата в течение 10 лет понадобится 14 млрд евро
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что чтобы...
Министр: сейчас идеальные условия для займа Klaipedos nafta
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил,...
От имени премьера Литвы подана заявка на регистрацию торгового знака "Во благо Отечества" (10)
В литовской базе данных товарных знаков официально...
Сейм Литвы проголосовал второй раз за предложение президента по блокировке электричества с БелАЭС (52)
Парламент Литвы во вторник принял во втором чтении...
TOP новостей
Президент Литвы: не надо больше обманывать себя в вопросе России
По словам президента Литвы Гитанаса Науседы , нельзя...
Генеральный прокурор подал в суд на Литовское государство (15)
Генеральный прокурор Эвалдас Пашилис подал в суд на...
Мать-одиночка работала на двух работах, а когда ей понадобилась помощь, оказалась "слишком богатой" (76)
"Я одна воспитывала детей, работала на двух работах, и...
Сюрприз для вильнюсских водителей: радары на Западной объездной дороге работают в новом режиме (10)
Водители, которые уже привыкли к устоявшемуся порядку...
Инцидент на Achema: работникам велели закрыть окна и не выходить на улицу (2)
Компания Achema 11 декабря, в 10.55 ч., по техническим...