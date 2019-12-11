Заявка подана от имени премьер-министра Саулюса Сквернялиса, в ней указан и адрес места его проживания, сообщил портал новостей tv3.lt.

По информации портала, саму заявку подал адвокат Доминикас Ванхара. В качестве предназначения товара или услуги, которые причисляются к регистрируемому торговому знаку, в справке реестра называется "организация политических собраний".

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Советник премьера Скирмантас Малинаускас подтвердил факт того, что торговый знак был зарегистрирован от имени премьер-министра.

"С. Сквернялис резервировал это название, поскольку оно использовалось во время избирательной кампании. Этот лозунг непосредственно связан с С. Сквернялисом, поэтому он пытается его защитить. Это не означает, что С. Сквернялис создает партию или политическое движение", – сказал порталу С. Малинаускас.

В конце августа Реестровом центре было зарезервировано название юридического лица Tevynes labui, однако эта резервация истекла 6 декабря.

С. Сквернялис с лозунгом "Во благо Отечества" баллотировался на президентских выборах весной.