В Литве действует закон, запрещающий покупку электроэнергии у Островецкой АЭС, однако она может попасть в Литву через Калининград и Латвию.

"На прошлой неделе правительство приняло решение, которое представляет собой политический шаг, признающий, что в то время как сама Литва не будет покупать электроэнергию в Беларуси, она будет поступать в Литву через Латвию и Россию.

Это заявление понятное. По сути это прямая связь между Россией и Латвией. как известно, у самой Латвии нет соединений с Беларусью, поэтому напрямую торговля невозможна, а косвенные потоки торговли прогнозировать пока рано, поскольку должна быть разработана методика пропускной способности.

Такие решения по законам ЕС должны приниматься тремя и более странами (со Швецией и Финляндией). На сегодняшний день, есть политический сигнал, а дальнейшие шаги будем оценивать с литовским оператором", – сказал в эфире DELFI 11 министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Экс-министр энергетики Арвидас Секмокас сказал, что электроэнергия Островецкой АЭС может попасть в Литву через Калининград.

"Это может произойти в рамках подмены – электричество из Калининграда заменят островецкой электроэнергией и передадут Литве. Тот же шаг был и с газом. Мы просили продать газ E.ON, а не "Газпрома".

"Газпром" не согласился. Такое возможно. Может, есть технические способы пресечения этого, но мы сталкиваемся не столько с тем, будем ли покупать островецкую электроэнергию. Мы интегрированы в систему IPS/UPS и являемся ее частью, поэтому физически не можем избежать поступления электронов из Островца.

Если хотим этого избежать, как и финансирования строительства второго блока в Островце, то надо делать политические и юридические шаги – выйти из БРЭЛЛ. Я не говорю о том, чтобы разобрать линии. К сожалению, сегодня у нас ситуация как со школьником, который говорит, что хочет учиться лучше, но со следующего года", – сказал он.

Вайчюнас напомнил, что десинхронизация с IPS/UPS невозможна без синхронизации с сетями континентальной Европы.

"После 2025 года мы планируем, что торговли с третьими странами не будет, т.е. с Россией и Беларусью. Но сегодня мы не можем обрезать линии с ними, поскольку являемся частью этой системы", - сказал он.

Секмокас напомнил, что в следующем году образуется "черная дыра". "Похоже, Островецкая АЭС начнет работать в 2020 году, а десинхронизация намечена на 2025 г. Значит, 5 лет мы будем частью системы IPS/UPS, будем ее финансировать, как и Островецкую АЭС", - сказал экс-министр.

Секмокас подчеркнул, что Островецкая АЭС - геополитический проект России, цель которого внести раздор в отношения между странами Балтии.

"Этот вопрос необоснованно становится точкой противоречия. Латвия - суверенное государство, и Литва не может от нее требовать покупать или нет электричество в Беларуси. Как и сказал премьер Латвии: нет островецкой электроэнергии, есть белорусская, российская. Упреки в адрес латышей - это как раз то, чего добивается Москва, чтобы страны Балтии жили в раздоре. Литва, Латвия и Эстония уже ссорились из-за терминала СПГ, были разногласия и по вопросу Весагинской АЭС", – сказал собеседник.

Секмокас заметил, что в одночасье Литва не может отказаться от островецкой электроэнергии.

"Мы видим, что в 2018 году, по сравнению с 2017 г., импорт электричества из третьих стран в Литве почти удвоился. Мы стали более зависимы от импорта. Без света жить не будешь, как без хлеба, но шаги вперед можно делать. На политическом и юридическом уровне. Это заявление о выходе из БРЭЛЛ. Потом переговоры об отношениях с Россией и Беларусью – какие линии останутся, как будет протекать или нет торговля. Мы можем быть тем самым ледоколом, который поможет странам Балтии выйти из IPS/UPS. Для этого нужна политическая воля, согласие между всеми странами Балтии", – сказал Секмокас.