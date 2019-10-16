"Правящие сегодня показали, что они являются меньшинством. Я думаю, что они должны считаться и с другими людьми, находящимися в сейме. Я вновь призываю всех к нормальной и серьезной работе", – сказал В. Пранцкетис журналистам во вторник вечером.

Так глава парламента говорил о потерпевшем крах голосовании в сейме по поводу его отставки.

Политик отметил, что это голосование было не о нем, а о поддержке личных целей лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса.

Глава парламента заверил, что может и далее работать без поддержки правящих, поскольку председатель Сейма является представителем самого Сейма, а не большинства или меньшинства.

Голосование по увольнению спикера потерпело крах, поскольку в нем приняли участие лишь 11 депутатов из 141. Для отставки спикера требуется 71 в поддержку этого решения.

На голосование пришла лишь часть представителей оппозиционных фракций и Смешанной группы членов Сейма.

Правящие, протестуя против созванного во вторник внеочередного заседания по этому вопросу, не участвовали в процедуре. Они оспаривают саму законность заседания.

По инициативе В. Пранцкетиса правление сейма во вторник созвало внеочередное пленарное заседание по поводу отставки, хотя правящие планировали его на четверг, ожидая собрать необходимые голоса.

Правящие считают, что правление парламента, созвавшее внеочередное заседание, было созвано в нарушении устава сейма, поскольку это было сделано во время пленарного заседания, поэтому и внеочередное заседание сейма не может быть законным.

Несколько месяцев назад "крестьяне", делегировавшие В. Пранцкетиса на пост спикера в начале своих полномочий, призвали его покинуть пост в связи с тем, что с приложении к коалиционному договору он предусматривается для партнеров социал-трудовиков.

Поскольку В. Пранцкетис отказался уходить в отставку, во вторник 53 члена сейма вручили первому заместителю председателя сейма Риме Башкене заявление об отзыве спикера.

В нем выражается недоверие председателю парламента Викторасу Пранцкетису и предлагается уволить его с занимаемой должности.

Под документом недоверия спикеру подписались 53 депутата: 42 "агрария", пять социал-трудовиков, три представителя фракции "Во благо Литвы", два члена Смешанной группы членов Сейма и один член Избирательной акции поляков Литвы.

Затем большинство подписавшихся отозвали свои подписи, чтобы подорвать процедуру, инициированную в неблагоприятное для правящих время, но тогда недоверие В. Пранцкетису поддержали представители оппозиции, мотивируя это желанием "скорейшего завершения этого цирка".