По традиции, спикер встречает президента у двери. Но на этот раз спикера там не было. На вопрос, почему, Пранцкетис ответил журналистам, что это ошибка.
"Президент приехал на 10 минут раньше. Я вышел 7 минут... Это техническая ошибка", – сказал он.
Пранцкетис указал, что это не связано с проявлением неуважения.
"Не надо расценивать как неуважение, я извинился. Это всего лишь протокольная ошибка", – сказал спикер.
Пресс-секретарь спикера Паулюс Жеймис информировал Delfi, что у двери президента встретили сотрудники отдела, отвечающие за соблюдение протокола, а Пранцкетис все еще был председателем на заседании.
"Президент приехал на 10 млн. раньше, поэтому спикер перед докладом встретился с ним в кабинете около зала заседаний", – сказал Жеймис.
Представитель отдела, отвечающего за соблюдение протокола, Беньяминас Петрайтис сказал Delfi, что спикер должен был встретить президента у двери, но политики разминулись.
"Это наша ошибка, не спикера, такой ляп", – сказал он.
Петрайтис сказал, что когда вопрос согласовывали с охраной, было сказано, что президент приедет в 9.48 ч.
"И мы там были в 9.45 ч. у двери, но президент проехал раньше. Я сопроводил его в здание парламента и проводил его в отдельный кабинет. Пришел Пранцкетис. Это моя вина. Президент приехал рано, но надо было и это предусмотреть", – сказал он.
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