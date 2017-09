Государственный бюджет 2018 года. Закон, который определит государственные финансы следующего года, является основной задачей осенней сессии. Руководство страны подчеркивает, что бюджет следующего года ориентирован как на социальную, так и на военную безопасность: в нем почти на 600 млн. евро увеличены расходы на социальные нужды, а расходы на оборону впервые достигают стандарта НАТО - 2% от ВВП. Реформа госслужбы. Ее инициатор - министерство внутренних дел утверждает, что после реформы количество госслужащих сократится в два раза, но будет более квалифицированной и качественной. Предлагаемую реформу президент страны Даля Грибаускайте назвала крахом госсектора. Борьба с коррупцией. Президент вынесла на рассмотрение Сейма проекты, в которых штрафы за коррупционные преступления привязаны к размеру нанесенного ущерба, выгоде, полученной преступниками или размером штрафа. Президент предлагает повысить штрафы за доходы неясного происхождения и не уплаченные налоги. Группа членов Сейма в свою очередь подготовила проект закона о защите заявителей, который бы защитил работников, сообщающих о растрате средств или коррупции. Гарантии работы членов Сейма. Рабочая группа подготовила проект закона, который определяет условия работы депутатов, гарантии деятельности, санкции за непосещение заседаний. Голосование по интернету. Правительство предлагает принять закон о создании и реализации системы для голосования по интернету. Различные инициативы на эту тем обсуждаются в Сейме уже более десяти лет, однако до сих пор ни одна из них не увенчалась успехом. Сторонники надеются на повышение активности избирателей, а критики опасаются кибератак, манипуляций результатами и сомневаются в защите личной информации. В программу осенней сессии внесены почти 530 законопроектов и сопровождающих проектов. Правительство предложило 150 их них, президент - семь, члены Сейма (фракции) - почти 250 проектов.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.