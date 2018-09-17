На этой неделе ГИК представил свои предварительные расчеты парламентской рабочей группе, ответственной за подготовку к референдуму.

Поскольку пока не ясно, сколько дней будет проходить референдум, сколько часов можно будет голосовать, подготовлено пять различных вариантов расходов.

Дешевле всего - в 1,5 млн евро - обошелся бы референдум, который проходил бы в течение двух дней предварительного голосования и в одно воскресенье с выборами президента, без продления рабочего времени избирательных комиссий.

Около 2,45 млн евро понадобилось бы, если бы референдум проходил в течение пяти дней предварительного голосования и в одно воскресенье с продлением времени голосования на два часа.

"Большую часть этих средств составляют зарплаты членам комиссий, взносы социального страхования, расходы на другие затраты избирательных комиссий", - сказал глава парламентской рабочей группы, "аграрий" Арвидас Някрошюс.

Эти средства стали бы дополнительными к расходам на президентские выборы.

Провести референдум о двойном гражданстве планируется одновременно с выборами президента в мае следующего года.

На референдум, провести который намечается в следующем году, планируется вынести формулировку, что гражданин Литвы по происхождению, который приобрел гражданство соответствующего критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции государства, не утрачивает гражданства Литвы.

В иных случаях гражданин Литвы не может быть также и гражданином другого государства, за исключением случаев, предусмотренных конституционным законом.

Рабочая группа предлагает сделать Закон о гражданстве конституционным и указать в нем случаи, когда гражданин Литвы может быть также и гражданином другого государства.

Предлагается прописать в законе, что критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции соответствуют государства, которые являются членами Евросоюза или участвуют в Соглашении о европейском экономическом пространстве, входят в НАТО, Организацию экономического сотрудничества и развития.

Также предлагается указать в законе, что этим критериями не соответствуют "те государства, которые одновременно участвуют в созданных на основе бывшего СССР политических, военных, экономических или других союзах или содружествах государств".

Эмигрировавшие после восстановления независимости 11 марта 1990 года сейчас, за некоторыми исключениями, не могут иметь двойное гражданство.

Конституция предусматривает, что за исключением отдельных предусмотренных законом случаев никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции можно изменить только путем референдума.

Конституционный суд ранее отмечал, что двойное гражданство не может быть распространенным явлением, поэтому узаконивание двойного гражданства для тех людей, которые уехали из страны после восстановления независимости, противоречило бы Конституции.