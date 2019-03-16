Венгерский лидер, которого критикуют за антидемократическое поведение, извинился за то, что назвал своих критиков в ЕНП "полезными идиотами".
Похожие письма также получили лидеры других правых партий европейских стран.
Председатель партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) Г. Ландсбергис говорит, что не меняет свою принципиальную позицию и продолжает высказываться за исключение или хотя бы за приостановление членства Fidesz, потому что мириться с популистами опасно.
В. Орбан уверяет, что он демократ
Венгерский премьер в письме Г. Ландсбергису уверяет, что его партия уважает европейские ценности, несмотря на разницу во мнениях о миграции и будущем Евросоюза (ЕС).
"Не секрет, что между Fidesz и СО - ХДЛ имеют место серьезные расхождения по вопросам о миграции, христианской культуре и будущем Европы. Также не секрет, что мы не хотим менять свою позицию по этим вопросам", - пишет В. Орбан.
"Мысль о различиях в качестве демократии Литвы и Венгрии, а также в уважении к европейским ценностям не неоправданна и безосновательна", - сказал он.
В. Орбан подчеркнул, что не считает обоснованным решать разногласия путем исключения его партии из европейской политической семьи.
"Таким образом, если только возможно, я хотел бы с уважением попросить вас пересмотреть свое предложение об исключении (Fidesz)", – пишет В. Орбан.
Венгерский лидер также предоставил объяснения в связи с тем, что назвал призывавшие исключить Fidesz партии "полезными идиотами".
"По правде говоря, это цитата (Владимира - ред.) Ленина, которой я хотел подвергнуть критике конкретную политику, а не определенных политиков. Поэтому я хотел бы извиниться, если эта моя цитата обидела вас лично", - пишет В. Орбан.
Г. Ландсбергис: мириться нельзя
Лидер СО - ХДЛ Г. Ландсбергис говорит, что европейским правым нельзя мириться с популистами.
"На мой взгляд, ЕНП следует принять решение по Венгрии, потому что дальнейшее попустительство популистам внутри партии вредит другим партиям семьи", - сказал Г. Ландсбергис BNS.
По его словам, местные популисты все яростнее поднимают головы, заявляя, что их поддерживают традиционные партии Европы, и что и традиционный электорат может отвернуться от нынешних партий, которые мирятся с популистами.
Г. Ландсбергис выразил мнение, что Fidesz следует исключить из ЕНП или хотя бы приостановить ее членство в организации. Он намерен озвучить эту позицию на предстоящей на следующей неделе встрече руководства ЕНП.
Кроме литовских консерваторов, исключить венгерскую партию или хотя бы приостановить ее членство предложило еще более десяти партий в других странах Европы - Бельгии, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Финляндии и Швеции.
Fidesz уже не один год подвергается критике за ограничения судов, свобод СМИ и оппозиции, а последней каплей стала начатая в прошлом месяце в Венгрии информационная кампания, в которой председатель Еврокомиссии обвинялся в стремлении заполонить страну иммигрантами.
В. Орбан и его сторонники на это отвечают, что меры против иммигрантов и критика в адрес Брюсселя соответствуют ожиданиям избирателей.
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