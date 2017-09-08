Согласно данным опроса, проведенного компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai 3-17 августа по заказу новостного агентства ELTA, В.Адамкуса положительно оценивают 75%, Д.Грибаускайте - 69%, а Г.Науседу - 58% респондентов.

Еще 10 политиков и общественных деятелей жители Литвы чаще оценивали положительно, чем нет - это мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, премьер-министр Саулюс Сквернялис, глава МИД Линас Линкявичюс, спикер Сейма В.Пранцкетис, член Сейма Аушра Мальдейкене, европарламентарий Вилия Блинкявичюте, член Сейма Ингрида Шимоните, журналист Андрюс Тапинас, члены парламента Ремигиюс Жемайтайтис и Наглис Путейкис.

Премьера С.Сквернялиса в августе положительно оценивали 50% респондентов, отрицательно - 43%. В свою очередь спикера Сейма В.Пранцкетиса положительно оценили 48%, отрицательно 34% участников опроса. По сравнению с данными исследования за июль, больше всего (на 9%) поднялся рейтинг В.Пранцкетиса, на 7% стал выше рейтинг председателя Центристской партии Литвы Н.Путейкиса, вице-спикера Сейма Ирены Дегутене, бывшего премьера Альгирдаса Буткявичюса и европарламентария Виктора Успасских.

Оценка жителями Литвы еще 4 политиков за месяц улучшилась на 6% - С.Сквернялиса, В.Матийошайтиса, Л.Линкявичюса и председателя партии "Порядок и справедливость" Ремигиюса Жемайтайтиса.

По сравнению с результатами проведенного в середине лета опроса, на 5% улучшилось отношение к мэру Вильнюса и лидеру Движения либералов Ремигиюсу Шимашюсу. На 4% - к В.Адамкусу, В.Блинкявичюте и министра здравоохранения Аурелиюсу Вериге. На 3% за последний месяц повысилась оценка А.Мальдейкене, лидера Социал-демократической партии Литвы Гинтаутаса Палуцкаса, председателя Литовского союза свободы Артураса Зуокаса и лидера Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Вальдемара Томашевского.

Хуже всего в августе жители Литвы оценивали следующих политиков: председателя Верховного совета - Восстановительного Сейма Литвы Витаутаса Ландсбергиса - 67% респондентов оценили его отрицательно, В.Успасскиха - 63%, А.Зуокаса - 62%, В.Томашевского - 61%, председателя Союза Отечество - Христианские демократы Литвы Габриэлюса Ландсбергиса - 59%, лидера Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунаса Карбаускиса - 59%, европарламентария Роландаса Паксаса - 58%, А.Веригу - 56% и А.Буткявичюса - 53% респондентов.