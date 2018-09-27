Оппозиция заблокировала предложение связать финансирование социал-трудовиков и обороны

Представители оппозиции не зарегистрировались для голосования, поэтому оно было отложено.

Представитель "аграриев" Агне Ширинскене дополнила законопроект, которым намечалось разрешить правительству заимствовать средства для повышения оборонного финансирования до натовского стандарта 2% от валового внутреннего продукта (ВВП).

В соответствии с ее предложением, в том же самом законе должен быть заложен такой же механизм финансирования деятельности образовавшейся после выборов сейм политической партии.

Министр финансов Вилюс Шапока сообщил на заседании сейма, что правительство поддерживает это предложение.

Однако консерватор Раса Юкнявичене и социал-демократ Альгирдас Сисас назвали этот случай открытой политической коррупцией с целью купить поддержку партнеров.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас заявил, что "это подлый способ решить свои мелкие внутренние проблемы".

"Похоже, мы становимся заложниками одной из находящихся здесь партий", - сказал парламентарий. Однако он призвал голосовать за поправку, потому что оборонный бюджет, по его словам, является главным приоритетом.

Социал-трудовики Гедиминас Киркилас и Юозас Бернатонис объяснили на заседании Сейма, что поправка необходима для выполнения обязательств перед НАТО, однако ничего не сказали о том, что она позволит их партии получить средства из бюджета.

Чуть позже оппозиция также заблокировала другой законопроект, который меняет порядок финансирования партий и позволяет социал-трудовикам получить более 200 тыс. евро из бюджета.

Для участия в этих двух голосованиях не зарегистрировались оппозиционные консерваторы, либералы, представители Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей. Если для участия в голосовании не зарегистрировался 71 член сейма, голосование не проводится.

Сейчас дотация из бюджета распределяется между партиями, которые участвуют в выборах, а в соответствии с предлагающимся порядком, дотацию получила бы и созданная после выборов партия, у которой есть парламентская фракция.

Учрежденная отколовшимися от Социал-демократической партии политиками Социал-демократическая трудовая партия сейчас вообще не получает дотацию как не участвовавшая в выборах. Годовая дотация социал-демократов сейчас составляет примерно миллион евро.

За год между партиями распределяется около 5,5 млн евро.