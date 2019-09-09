Оппозиция: вотум спикеру Сейма можно рассматривать только после расследования связей Розовой

"Было бы логично, если бы вопрос о спикере Сейма решался не до расследования, а после него", – завила BNS лидер парламентской оппозиции Викторая Силите-Нельсен.

"Должен быть какой-то мотив, аргументы. Насколько я понимаю, они могут проясниться после выводов по расследованию И. Розовой. Я не очень вижу смысл голосовать по поводу немотивированной отставки или вообще ее рассматривать", – сказала она.

Несколько недель назад парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И.Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамента государственной безопасности (ДГБ) в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В.Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И.Розовой в разрешении работать с секретной информацией.

Член Альянса русских И. Розова сейчас работает во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в сейме. Она была избрана в парламент по списку ИАПЛ на выборах 2016 года.

Данные о связях И. Розовой выяснились, когда КНБО начал выяснять обстоятельства ее участия в заседании Межпарламентской православной ассамблеи в Грузии в июне этого года.

Правящие стремятся к тому, чтобы в ходе расследования также выяснилось, правильно ли поступил В. Пранцкетис, получивший справку ДГБ, но не предпринявший никаких действий.

Лидер консерваторов, обладающих крупнейшей оппозиционной фракции в сейме, Габриэлюс Ландсбергис утверждал, что одобряет рассмотрение вопроса о спикере после расследования, поскольку оно позволит раскрыть "истинных фигурантов, скрываемых этой историей".

"Мне действительно совершенно не ясно, это только спикер сейма, или больше людей, которые видели, принимали решения и которым, возможно было актуально, чтобы эта информация не появилась в публичном пространстве", – сказал член сейма.

"Я также не хочу, чтобы спикером Сейма прикрывалась истинная проблема – Россия все еще пытается оказывать влияние на литовское политическое пространство, будь то через Миндаугаса Бастиса, или через И. Розову, или, как выяснилось в 2013 году, через Вальдемара Томашевского", – добавил он.

На минувшей неделе лидер Союза "крестьян" и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис заявил, что правящее большинство согласится подождать выводов парламентского расследования, если это поможет сплотить голоса оппозиции в решении вопроса вотума недоверия спикеру.

Однако В. Чмилите-Нельсен утверждает, что если расследование затянется, то отправлять спикера в отставку будет все меньше смысла в свете приближающихся выборов в Сейм в 2020 году.

Г. Ладсбергис же предложил подождать, чтобы выяснить, сколько времени потребуется для расследования.

Правящие уже некоторое время призывают В. Пранцкетиса уйти в отставку с поста спикера, поскольку они договорились уступить этот пост Литовской социал-демократической трудовой партии.

Глава парламента отказывает уходить в отставку, обвиняя Р. Карбаускиса в мести, а на этой неделе спикер покинул СКЗЛ.

За отстранение спикера Сейма от должности в порядке импичмента требуется не менее 71 голоса "за".