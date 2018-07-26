"Мы обратились в Конституционный суд, чтобы выяснить, обеспечит ли стабильность финансов государства закон, принятый "с бухты барахты", не будут ли нарушены законные ожидания накопителей, принципы неприкосновенности собственности и свободы договоров", - заявил BNS один из инициаторов обращения, член Комитета по бюджету и финансам, консерватор Миколас Маяускас.
Обращение подписали 20 консерваторов, пять либералов, три социал-демократа и два парламентария из Смешанной группы членов сейма.
Авторы обращения отмечают, что создаваемая новая пенсионная система является социально уязвимой, не обеспечивает фискальной стабильности и нарушает принцип солидарности.
"По существу, упраздняется, а не меняется, система пенсионного накопления второй ступени, по этой причине растет груз, возглагаемый на будущие поколения по содержанию пенсионеров", - говорится в обращении депутатов в КС.
В нем также отмечается, что по причине реформы потери людей не только не компенсируются, но и продолжат расти.
КС должен высказать свое мнение по вопросу о противоречии Конституции решения сейма об обязательном включении в пенсионное накопление граждан до 40 лет и разрешении Фонду социального страхования платить аннуитеты.
Если обращение в КС состоится, то председатель Комитета по бюджету и финансам, представитель правящих "аграриев" Стасис Якялюнас обещает инициировать парламентское расследование возникновения пенсионных накоплений второй ступени, и влияния на политиков с 2002 года.
Реорганизация системы пенсионного накопления предусматривает отказ от перевода взносов в Фонд социального страхования в частные пенсионные фонды, установление новой формулы накопления - 3% зарплаты работника и 1,5% государственная поддержка средней зарплаты.
Жители страны, которые сейчас накапливают пенсию в частных пенсионных фондах, в первом полугодии 2019 году смогут отказаться от накопления и вернутся в Фонд социального страхования (Sodra), вернув ему накопленные средства или оставив их в пенсионном фонде.
С января 2019 все накапливающие и не накапливающие пенсии лица в возрасте до 40 лет будут вовлечены в систему накопления с правом сказать "нет". Вводится стратегия инвестирования "жизненного цикла", будут уменьшаться отчисления пенсионных фондов второго уровня из накопленного пенсионного имущества.
Сторонники пенсионной реформы говорят, что она поможет привести в порядок пенсионную систему, отвязав частное накопление в фондах от накопления в Фонде соцстраха, между тем критики утверждают, что реформа только затруднит ситуацию будущих пенсионеров.
Литовский президент Даля Грибаускайте уже подписала 26 поправок к законам, которые позволяют с начала следующего года провести в жизнь утвержденную сеймом реформу системы пенсионного накопления.
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