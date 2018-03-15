Председатель Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал, что собрали 40 подписей из 47.

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что его фракция по этому вопросу будет голосовать свободно.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что не видит повода для досрочных выборов.

"Парламент трудоспособен, он принимает решения, необходимые проекты законов, проводят процедуры парламентского контроля. Конечно, происходят баталии, характерные для демократических стран и демократических парламентов. Кипят эмоции и страсти, но это одна из составляющих работы. Мы можем гордиться тем, что, как в других странах, у нас в ход не пускают кулаки", – сказал Сквернялис.

По его словам, были бы основания для досрочных выборов, если бы парламент не мог принимать решения, правительство не могло бы работать.

"Конечно, всегда есть альтернатива. Те депутаты, которые считают, что они не могут работать в этом парламент, могут выбрать иной способ, как это сделал молодой консерватор Тадас Лангайтис", – сказал премьер-министр.

По его словам, если 47 депутатов отказались от мандатов, то автоматически возник бы вопрос, может ли парламент продолжать работу, тогда решался бы вопрос досрочных выборов.

"Это было бы честно и объективно, поскольку собирать подписи, зная, что это никто не поддержит - очень смело, но нечестно", – сказал Сквернялис.

Напомним, что 14 марта в парламенте Литвы было зарегистрировано предложение в связи с проведением 3 июня досрочных парламентских выборов.

Такое предложение представили главы оппозиционных партий – консерватор Габриэлюс Ландсбергис, либерал Эугениюс Гентвилас, лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис, староста фракции соцдемов Юозас Олекас и староста Смешанной группы депутатов Бронисловас Матялис

В проекте констатируют, что неудачная процедура импичмента Миндаугасу Бастису дискредитировала имя парламента как слуги народа, лидеры правящего большинства организовали незаконные способы контроля тайного голосования, нарушив принцип тайны и свободного мандата, поэтому лишились права на законных основаниях представлять интересы народа. По Конституции, досрочные выборы могут провести решением парламента, если их одобрит не меньше 3/5 всех депутатов