"Оппозиция собралась посовещаться, что делать в связи с министром сельского хозяйства, потому что его ответы на вопросы членов сейма не удовлетворили. Он продолжает путаться в своих ежедневных показаниях, думаю, что нужно переходить к следующему уставному этапу - готовить интерпелляцию", - сказал после встречи журналистам социал-демократ Альгирдас Сисас.

Консерватор Юргис Разма сказал, что эта встреча - первый шаг к вероятной интерпелляции, фракции еще будут решать, выступить ли с такой инициативой. По его словам, формальные решения, скорее всего, будут приняты завтра.

В совещании участвовали представители фракций Литовской социал-демократической партии, Союза отечества - Христианско-демократической партии Литвы, Литовского либерального движения и Смешанной группы членов сейма.

Ю. Разма отметил, что если дело дойдет до интерпелляции, то решающими будут голоса Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, представитель этой фракции в совещании не участвовал.