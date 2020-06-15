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Представители литовской оппозиции призвали министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса отстраниться от переговоров по доступу на территорию Литвы электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, иначе они намерены начать сбор подписей под интерпелляцией министру.
Žygimantas Vaičiūnas
Žygimantas Vaičiūnas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Они также считают необходимым вовлечение президента Гитанаса Науседы.

"Сегодня у нас имеется парадоксальная ситуация, когда по непонятным причинам министр энергетики Ж. Вайчюнас защищает позицию, которая неблагоприятна для Литвы, а также, кажется, активно ищет способы открытия пути коммерческим потокам белорусской электроэнергии через территорию Литвы. К такому положению нельзя относиться терпимо, поэтому Ж. Вайчюнас должен быть срочно заменен на переговорах", – заявил на пресс-конференции в понедельник представитель оппозиционных консерваторов Жигимантас Павилёнис.

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"Если не будет услышан этот призыв, я полагаю, что с коллегами в Сейме мы начнем собирать подписи под интерпелляцией ему", – сказал депутат.

По словам представителей оппозиции, переговорщики Литвы не реализуют стремление ограничить доступ электроэнергии с БелАЭС в страны Балтии и другие страны ЕС.

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